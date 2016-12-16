Васкес: «Из-за видеоповторов пропадает сама сущность футбола»

16 декабря 2016, 06:57

Полузащитник мадридского «Реала» после полуфинального матча клубного чемпионата мира с мексиканским клубом «Америка» (2:0) сказал, что в команде считают нецелесообразным использование видеопомощника судьи во время матчей:

«Из-за видеопомощника судьи пропадает сама сущность футбола. Этот вопрос обсуждается в нашей команде, но мы профессионалы и ждём решения».

Гол нападающего мадридской команды Криштиану Роналду в компенсированное время был засчитан не сразу. Арбитры воспользовались видеоповтором, так как не исключали, что португалец мог находиться в офсайде.

Сам Роналду и еще один игрок «Реала» Лука Модрич также высказались против этого нововведения.