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Васкес: «Из-за видеоповторов пропадает сама сущность футбола»

16 декабря 2016, 06:57
АмерикаЛоготип футбольный клуб Америка (Мехико)0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес после полуфинального матча клубного чемпионата мира с мексиканским клубом «Америка» (2:0) сказал, что в команде считают нецелесообразным использование видеопомощника судьи во время матчей:

«Из-за видеопомощника судьи пропадает сама сущность футбола. Этот вопрос обсуждается в нашей команде, но мы профессионалы и ждём решения».

Гол нападающего мадридской команды Криштиану Роналду в компенсированное время был засчитан не сразу. Арбитры воспользовались видеоповтором, так как не исключали, что португалец мог находиться в офсайде.

Сам Роналду и еще один игрок «Реала» Лука Модрич также высказались против этого нововведения.

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Все комментарии
RonReal
RonReal ответ Cules2013 (раскрыть)
16 декабря 2016 в 21:46, ред.
В игре с Челси, когда эвребе не поставил 5 пенальти в ворота Барсы, видеоповторы точно помогли бы!
Санчо Панса
Санчо Панса
16 декабря 2016 в 14:48
Уже не первый футболист, кому не понравилось это нововведение! В любом случае механизм уже запущен и его не остановить. Надо привыкать, Лукас!
Becka89
Becka89
16 декабря 2016 в 14:46, ред.
Ну тут всей разумной части человечества понятно, почему игроки Реала, уже второй игрок этого клуба, высказывается против видеоповторов. Скорей всего на этом настоял хитрый Перес, ведь в футболе, особенно в чемпионате Испании, где царит полный беспредел со стороны судейского корпуса, в наглую подсуживают грандам, да и не только грандам, главное хорошо зарядить судейку :)
А теперь, когда будут видеоповторы судейка уже не сможет уйти от ответственности, когда они будучи неприкасаемыми личностями, прячутся за футбольной ассоциацией чемпионата страны.
starche
starche ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
16 декабря 2016 в 11:12
Причем здесь пендали, падают и корчатся по большей части вне штрафной!
starche
starche
16 декабря 2016 в 11:10, ред.
И еще: невозможно смотреть на "бои без правил" в штрафных при навесах. За такие нарушения вне штрафной "гладиаторы" получали бы "горчичники", а тут все остается безнаказанным!
starche
starche ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
16 декабря 2016 в 11:05, ред.
Основные остановки - артистизм валяющихся в конвульсиях симулянтов. А спорных результативных моментов мало.
starche
starche
16 декабря 2016 в 10:55, ред.
Глупость, просто меньше будет умышленных ошибок судей.
TOMSON
TOMSON ответ Cules2013 (раскрыть)
16 декабря 2016 в 10:19
Весь мир это кто? Вы и пару ваших друзей?
Cules2013
Cules2013
16 декабря 2016 в 09:49
Весь мир за видеоповторы, в особенности болельщики, которым надоело смотреть за дикими ляпами судей из матча в матч. Но а игроки Реала выделились - конечно, там половино пенальти Роналду сразу отменят после повторов))))))
Трёп про дух игры - это детский сад. Во-первых, простите, а разве ошибки судей не рушат этот самый дух игры? Не ломают ход матчей? Во-вторых, насчёт задержек, - опять же не смешите, если есть спорная ситуация главный арбитр подходит совещаться со своими помощниками, которые может лучше видели эпизод, и это совещание может затянуться на минуту-другую, и после этого, всё равно окончательное решение может быть неверным))) Разве это fair play? Система определения гола отлично себя зарекомендовала, через пару лет с повсеместным введением видеоповторов, техника отточится и паузы в игре станут значительно меньше, малозаметными.
Видеоповторы в стократ увеличат честность игры - мы увидим все липовые пенальти, был/не был оффсайд, был/не был угловой, а также, что очень важно - всех провокаторов и любителей ударить исподтишка за спиной судьи, будут замечать по ходу матч и наказывать, а не как сейчас - 50% таких моментов вообще остаются незамеченными, вторая половина - решение дисциплинарного комитета пост-фактум.
    КЭТиК
    КЭТиК
    16 декабря 2016 в 09:13
    Просто Реалу станут меньше подсуживать
    sir_Alex
    sir_Alex
    16 декабря 2016 в 07:54
    Полностью согласен! Это уже будет не футбол, а другой вид спорта.
    AmG1991
    AmG1991
    16 декабря 2016 в 07:52
    Было бы не плохо.Как раз бы у клубов пенальтистов,таких как ЦСКА и зенит поубавилось бы голов в чемпионате)
    Triem
    Triem
    16 декабря 2016 в 07:39
    Васкес совсем е**нулся?! Видеоповторы нужны однозначно и причем по всем моментам - и по симуляциям, чтобы больше неповадно было!
      Гость
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