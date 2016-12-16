Васкес: «Из-за видеоповторов пропадает сама сущность футбола»

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес после полуфинального матча клубного чемпионата мира с мексиканским клубом «Америка» (2:0) сказал, что в команде считают нецелесообразным использование видеопомощника судьи во время матчей:
«Из-за видеопомощника судьи пропадает сама сущность футбола. Этот вопрос обсуждается в нашей команде, но мы профессионалы и ждём решения».
Гол нападающего мадридской команды Криштиану Роналду в компенсированное время был засчитан не сразу. Арбитры воспользовались видеоповтором, так как не исключали, что португалец мог находиться в офсайде.
Сам Роналду и еще один игрок «Реала» Лука Модрич также высказались против этого нововведения.
А теперь, когда будут видеоповторы судейка уже не сможет уйти от ответственности, когда они будучи неприкасаемыми личностями, прячутся за футбольной ассоциацией чемпионата страны.
Трёп про дух игры - это детский сад. Во-первых, простите, а разве ошибки судей не рушат этот самый дух игры? Не ломают ход матчей? Во-вторых, насчёт задержек, - опять же не смешите, если есть спорная ситуация главный арбитр подходит совещаться со своими помощниками, которые может лучше видели эпизод, и это совещание может затянуться на минуту-другую, и после этого, всё равно окончательное решение может быть неверным))) Разве это fair play? Система определения гола отлично себя зарекомендовала, через пару лет с повсеместным введением видеоповторов, техника отточится и паузы в игре станут значительно меньше, малозаметными.
Видеоповторы в стократ увеличат честность игры - мы увидим все липовые пенальти, был/не был оффсайд, был/не был угловой, а также, что очень важно - всех провокаторов и любителей ударить исподтишка за спиной судьи, будут замечать по ходу матч и наказывать, а не как сейчас - 50% таких моментов вообще остаются незамеченными, вторая половина - решение дисциплинарного комитета пост-фактум.