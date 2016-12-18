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Бывший защитник сборной Бразилии Алекс завершил карьеру

18 декабря 2016, 23:07

Бывший защитник сборной Бразилии Алекс принял решение о завершении игровой карьеры. Последним клубом 34-летнего футболиста был «Милан», который он покинул в этом году по истечении срока действия контракта. Продолжить карьеру Алексу помешала травма.

«После разговора со своей семьёй принял решение завершить карьеру. Я уже не выступал некоторое время из-за травмы колена. Мне потребуется операция, на восстановление после которой ушло бы девять месяцев», — сказал Алекс.

Алекс также известен по выступлениям за «Сантос», «Челси», ПСВ и ПСЖ. На его счету 18 матчей за сборную Бразилии.

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Все комментарии
DevilsMilan
DevilsMilan
19 декабря 2016 в 12:48
В Милане пахал как надо,никогда к нему претензий не было.
galem72
galem72
19 декабря 2016 в 10:46
Был классный шанс для гинера омолодить им линию ЦЗ. А теперь всё... ))
    Истукан
    Истукан
    19 декабря 2016 в 09:47
    здоровья и удачи!
    zumbagan
    zumbagan
    19 декабря 2016 в 09:11
    Добротный защитник
    Казанский
    Казанский
    19 декабря 2016 в 08:58
    По заголовку мал,что в Зенит перешел...,ан нет,нормально,на пенсию сам)))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    19 декабря 2016 в 08:46
    Помню такого защитника! Еще в ПСВ отлично играл на втором этаже, причем как в своей штрафной, так и в штрафной соперника. Припоминаю его гол за Челси со штрафного)
    нoГГано
    нoГГано
    19 декабря 2016 в 08:18
    Добротный защитник
    КПР
    КПР
    19 декабря 2016 в 07:06
    Спамька бы взял..
      Фанат футбола .
      Фанат футбола . ответ CTAPbIU (раскрыть)
      19 декабря 2016 в 02:39
      В это дно берут только не до экспертов .
        CTAPbIU
        CTAPbIU
        19 декабря 2016 в 02:24
        Пойдет теперь экспертом на матч ТВ Бразилия)
        А по хорошему здоровья и удачи!
        Оратор Виталий
        Оратор Виталий
        19 декабря 2016 в 01:17
        его чемпионский тот тогда состав помню Алекс, Жоржето, Жереми Пенант, Карлос, Овен, Дюгарри, Леман, Шакил Онил, Смертин, Канаваро и Шон Райт Филипс, был у состав тогда их, легенда супер!
        Viduka
        Viduka
        19 декабря 2016 в 00:42
        Пушка страшная


        Саморканд Не-Выйясняй
        Саморканд Не-Выйясняй
        18 декабря 2016 в 23:39
        Алекс крепкий был,и удар поставленный,сильный.
        матос
        матос
        18 декабря 2016 в 23:28
        карьера у этого стоппера удалась , удачи дальнейшем!
        MaxForCSKA
        MaxForCSKA
        18 декабря 2016 в 23:17
        как щас помню его пушечный выстрел со штрафного ливеру
        Гость
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