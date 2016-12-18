Бывший защитник сборной Бразилии Алекс завершил карьеру

18 декабря 2016, 23:07

Бывший защитник сборной Бразилии принял решение о завершении игровой карьеры. Последним клубом 34-летнего футболиста был «Милан», который он покинул в этом году по истечении срока действия контракта. Продолжить карьеру Алексу помешала травма.



«После разговора со своей семьёй принял решение завершить карьеру. Я уже не выступал некоторое время из-за травмы колена. Мне потребуется операция, на восстановление после которой ушло бы девять месяцев», — сказал Алекс.



Алекс также известен по выступлениям за «Сантос», «Челси», ПСВ и ПСЖ. На его счету 18 матчей за сборную Бразилии.