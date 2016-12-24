Источник: «Зюле дал согласие на переход в „Баварию“»

21-летний защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле станет игроком мюнхенскогой «Баварии».
По информации источника, сумма трансфера составит около 29 млн евро.
Отметим, что немецким полузащтником интересовались «Челси», «Реал», «Атлетико», «Боруссия» Д и ряд клубов из Италии.
Напомним, что кроме Зюле еще один игрок «Хоффенхайма» Себастьян Руди также заинтересовал «Баварию».
А то, что Европа уже давно мультирасовая нужно привыкать. Немецкая Бавария - не значит, что в ней не будет негров, арабов и т.д. в силу многочисленных диаспор, проживающих на ее территории.
ходят слухи что Ули не проч сделать именно немецкую Баварию, так что похоже тема с задолбала эта Бавария вечна ослабляет конкурента, долго не будет сходить с немецкой ветки