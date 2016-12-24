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Источник: «Зюле дал согласие на переход в „Баварию“»

24 декабря 2016, 05:36

21-летний защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле станет игроком мюнхенскогой «Баварии».

По информации источника, сумма трансфера составит около 29 млн евро.

Отметим, что немецким полузащтником интересовались «Челси», «Реал», «Атлетико», «Боруссия» Д и ряд клубов из Италии.

Напомним, что кроме Зюле еще один игрок «Хоффенхайма» Себастьян Руди также заинтересовал «Баварию».

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Все комментарии
weinmar
weinmar
27 декабря 2016 в 19:20
Не дороговато ли?
DonnyDarko
DonnyDarko ответ schollistar (раскрыть)
27 декабря 2016 в 11:56
да я и не спорю, и не чего против Косты Алабы и тд. не имею) но считаю что будет очень хорошо, если в Баварии будет все же больше немцев в плане паспорта, чем легионеров, ну а где они родились или какой у них цвет кожи, это уже пусть решают те кому есть до этого дело) мне правда на это всеравно
schollistar
schollistar ответ DonnyDarko (раскрыть)
25 декабря 2016 в 14:10
Негр, чернокожий, африканец..это все синонимы)
А то, что Европа уже давно мультирасовая нужно привыкать. Немецкая Бавария - не значит, что в ней не будет негров, арабов и т.д. в силу многочисленных диаспор, проживающих на ее территории.
Сливки общества
Сливки общества ответ DonnyDarko (раскрыть)
25 декабря 2016 в 14:02
Да и пусть не сходит.))
Die Roten
Die Roten
25 декабря 2016 в 10:51
это уже решенный вопрос
DonnyDarko
DonnyDarko ответ schollistar (раскрыть)
25 декабря 2016 в 09:10
расизм это чернокожий))), а негр все же вид расы)
DonnyDarko
DonnyDarko ответ Сливки общества (раскрыть)
25 декабря 2016 в 09:05
именно он)
ходят слухи что Ули не проч сделать именно немецкую Баварию, так что похоже тема с задолбала эта Бавария вечна ослабляет конкурента, долго не будет сходить с немецкой ветки
schollistar
schollistar ответ Сливки общества (раскрыть)
25 декабря 2016 в 00:03
Наверное, сарказм с ноткой расизма. В Баварии чернокожих тоже достаточно.
RMUKMU
RMUKMU
24 декабря 2016 в 22:59
Никакой фантазии нет у Зюле. Бавария это банально. Вот Дортмунд, Лейпциг, или самоубийственный вариант с Байером - вот это интересно, а Бавария - скучно.
Сливки общества
Сливки общества ответ Aidos Ayazov (раскрыть)
24 декабря 2016 в 12:52
Это был скорей всего сарказм.)
Kwinto555
Kwinto555 ответ DonnyDarko (раскрыть)
24 декабря 2016 в 11:44
На этом и живет байерн, что скупают играков, своя школа ничего выростить не может.
schollistar
schollistar
24 декабря 2016 в 10:55
Хорошо. Но это , похоже, значит , что на Баде поставили крест :( Жаль его - он сильная личность с несгибаемым характером. На лавке нужно дать остыть Боатенгу после его недавних заявлений, а Бад заслуживает выходить на поле.
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответ DonnyDarko (раскрыть)
24 декабря 2016 в 08:39
Тебе самому как болельщику Баварии, не стыдно так говорить?
Karkaz
Karkaz
24 декабря 2016 в 07:44
Боатенг и Хумельс слабенько сейчас играют, может и за основу побороться
DonnyDarko
DonnyDarko
24 декабря 2016 в 05:40
опять Бавария ослабляет конкурента, нет чтоб как другие покупать негров со всего мира, а они все продолжают тоскать перспективных немцев
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