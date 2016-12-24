Источник: «Зюле дал согласие на переход в „Баварию“»

24 декабря 2016, 05:36

21-летний защитник «Хоффенхайма» станет игроком мюнхенскогой «Баварии».

По информации источника, сумма трансфера составит около 29 млн евро.

Отметим, что немецким полузащтником интересовались «Челси», «Реал», «Атлетико», «Боруссия» Д и ряд клубов из Италии.

Напомним, что кроме Зюле еще один игрок «Хоффенхайма» Себастьян Руди также заинтересовал «Баварию».