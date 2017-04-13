Обнародовано время начала финального матча Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом»

Стало известно время начала финального матча Кубка России сезона-2016/17 между «Уралом» и «Локомотивом».

Пресс-служба РФС сообщает о том, что финальный поединок, который пройдет 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи, начнется в 18:45 по московскому времени.

Ранее стало известно, что номинальным хозяином решающей встречи будет «Урал».