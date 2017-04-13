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Суд отклонил апелляцию Кокорина по вопросу лишения водительских прав

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Зенит, Кокорин Александр
Сегодня, 14:03 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

В марте за нарушение правил дорожного движения суд на 4 месяца лишил форварда «Зенита» Александра Кокорина водительских прав. Футболист подал апелляцию. Сегодня стало известно, что ее отклонили и решение о лишении прав осталось в силе. Судья Алексей Криворучко прокомментировал происшествие:

«Кокорин совершил выезд на дорогу, предназначенную для встречного движения. Мировой судья дал надлежащую оценку, оно мотивировано и обосновано должным образом. Приобщённые к делу фотоснимки свидетельствуют о наличии видимой дорожной разметки».

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