Правительство Ростовской области ищет покупателя на ФК «Ростов»

Куратор «Ростова» Игорь Гуськов сообщил о том, что правительство области желает продать свою часть акций клуба, если появится подходящий покупатель:

«Клуб работает стабильно, финансы оздоровлены, и мы очень рассчитываем, что эта работа привлечет спонсоров. Мы находимся в переговорах с рядом компаний. Если будет серьезный покупатель, правительство Ростовской области готово за чисто символическую сумму продать свои акции, гарантируя сохранение помощи и поддержки футбольному клубу в будущем. Мы понимаем, что клуб с долгами и „кредиторкой“ не был никому интересен, поэтому надеемся, что погашение задолженностей может сыграть решающую роль».