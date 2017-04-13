Правительство Ростовской области ищет покупателя на ФК «Ростов»
Сегодня, 12:22 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Куратор «Ростова» Игорь Гуськов сообщил о том, что правительство области желает продать свою часть акций клуба, если появится подходящий покупатель:
«Клуб работает стабильно, финансы оздоровлены, и мы очень рассчитываем, что эта работа привлечет спонсоров. Мы находимся в переговорах с рядом компаний. Если будет серьезный покупатель, правительство Ростовской области готово за чисто символическую сумму продать свои акции, гарантируя сохранение помощи и поддержки футбольному клубу в будущем. Мы понимаем, что клуб с долгами и „кредиторкой“ не был никому интересен, поэтому надеемся, что погашение задолженностей может сыграть решающую роль».
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А в сб и вс что происходит, дурка полная, они для кого играют??
Стремимся Европу покорять?? Там что будни, что выхи, что первый, что последний полный стадион!
А как тогда воровать из бюджета ?
Так что, Бердыева может купить, а Ростов ей ни к чему. Может китаёзы какие- никакие найдутся;.
ну и немного истории на последок, чтобы особо одаренные понимали что на Зенит ходили и будут ходить, тем боле сейчас почти 70.000 стадион будет.
02 марта 1996 | 1-й тур | Стадион Петровский, Санкт-Петербург | Зрители 20000
09 марта 1996 | 2-й тур | Стадион Петровский, Санкт-Петербург (Россия) | Зрители 22000
16 марта 1996 | 3-й тур | Стадион Петровский, Санкт-Петербург | Зрители 23500
06 апреля 1996 | 6-й тур | Стадион Петровский, Санкт-Петербург (Россия) | Зрители 22700
20 апреля 1996 | 8-й тур | Стадион Петровский, Санкт-Петербург (Россия) | Зрители 19000
04 мая 1996 | 10-й тур | Стадион Петровский, Санкт-Петербург (Россия) | Зрители 25000
15 мая 1996 | 12-й тур | Стадион Петровский, Санкт-Петербург (Россия) | Зрители 16000
03 июля 1996 | 14-й тур | Стадион Петровский, Санкт-Петербург (Россия) | Зрители 6500
10 июля 1996 | 16-й тур | Стадион Петровский, Санкт-Петербург | Зрители 11000
07 августа 1996 | 21-й тур | Стадион Петровский, Санкт-Петербург | Зрители 11000
21 августа 1996 | 24-й тур | Стадион Петровский, Санкт-Петербург (Россия) | Зрители 16500
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21 сентября 1996 | 28-й тур | Стадион Петровский, Санкт-Петербург (Россия) | Зрители 18000
02 октября 1996 | 30-й тур | Стадион Петровский, Санкт-Петербург (Россия) | Зрители 8000
19 октября 1996 | Тур 32 | Стадион Петровский, Санкт-Петербург (Россия) | Зрители 7000
03 ноября 1996 | Тур 34 | Стадион Петровский, Санкт-Петербург | Зрители 26000
23 марта 1996 | 4-й тур | Стадион Лужники, Москва | Зрители 5000
30 марта 1996 | 5-й тур | Стадион Лужники, Москва (Россия) | Зрители 16000
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матч за золото чемпионата
16 ноября 1996 | Золотой матч | Стадион Петровский, Санкт-Петербург | Зрители 24000