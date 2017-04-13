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Правительство Ростовской области ищет покупателя на ФК «Ростов»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Ростов
Сегодня, 12:22 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Куратор «Ростова» Игорь Гуськов сообщил о том, что правительство области желает продать свою часть акций клуба, если появится подходящий покупатель:

«Клуб работает стабильно, финансы оздоровлены, и мы очень рассчитываем, что эта работа привлечет спонсоров. Мы находимся в переговорах с рядом компаний. Если будет серьезный покупатель, правительство Ростовской области готово за чисто символическую сумму продать свои акции, гарантируя сохранение помощи и поддержки футбольному клубу в будущем. Мы понимаем, что клуб с долгами и „кредиторкой“ не был никому интересен, поэтому надеемся, что погашение задолженностей может сыграть решающую роль».

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