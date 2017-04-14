Михайлович: «Харт хочет остаться в „Торино“»
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: события, Торино, Манчестер Сити, Харт Джо, Михайлович Синиша
Вчера, 17:46 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович заявил, что голкипер Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», хочет продолжать выступать за клуб из Турина.
«Харт хотел бы остаться в „Торино“. Мы знаем, что не можем купить его. В лучшем случае „Торино“ может арендовать Джо еще на год, но тут уже много зависит от желания „Манчестер Сити“.
Хотим разобраться в этой ситуации в ближайшее время, потому что „Торино“ с Хартом - это одно, а без него - совсем другое. Нам нужно планировать будущее».
Ранее сообщалось, что клубы уже начали переговоры касательно дальнейшей аренды вратаря.
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Пусть требует от Сити полноценного трансфера в другой серьёзный клуб, например, Ливерпуль, или снова основа горожан. Иначе никак.
С Хартом и без Харта - это два разных Торино? О чём он бредит? В прошлом году Торино был на том же 10-месте, что и сейчас, и даже голов меньше пропустил за 38 туров, чем сейчас за 31))) Защитники хорошие команде нужны - регулярно по 2-3 мяча за игру пропускаете.