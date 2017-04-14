Плохое состояние газона в Полтаве вывело «Шахтер» в полуфинал Кубка Украины

В рамках четвертьфинала Кубка Украины «Полтава» должна была принять на своем поле донецкий «Шахтер». В Украине разгорелись серьезные споры о том, какие газоны можно допускать к проведению матчей и по каким критериям их следует оценивать. Крупные клубы настаивают на отмене матчей на стадионах с низким качеством поля, тогда как поединки других команд на идентичном покрытии не вызывают нареканий.

Как бы там ни было, «Шахтер» не пожелал рисковать здоровьем футболистов на стадионе «Локомотив». КДК ФФУ потребовал от «Полтавы» переноса поединка на стадион «Ворскла», принадлежащий одноименной команде из высшего дивизиона чемпионата Украины. Однако президент «Полтавы» по ряду причин отказался от смены арены. Клуб получил техническое поражение 0:3, а «Шахтер» без боя прошел в полуфинал, где встретится с «Днепром».

Сам «Шахтер» домашние матчи сейчас проводит в Харькове на стадионе «Металлист».