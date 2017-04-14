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Левандовски: «Я сыграю в Мадриде»

Матч: РеалРеал-:-БаварияБавария
Начало матча: 18.04.2017, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: события, Левандовски Роберт
Сегодня, 09:12 | Источник: Bild.de | Редакция: Роман Мельник

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не смог принять участие в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала», но будет готов к ответному:

«В Мадриде я появлюсь на поле. Боль по-прежнему доставляет некоторые неудобства, вот почему я пропустил первую встречу. Это была предосторожность».

Напомним, в первом поединке «Бавария» уступила сопернику со счетом 1:2.

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