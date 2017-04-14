Левандовски: «Я сыграю в Мадриде»
Сегодня, 09:12 | Источник: Bild.de | Редакция: Роман Мельник
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не смог принять участие в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала», но будет готов к ответному:
«В Мадриде я появлюсь на поле. Боль по-прежнему доставляет некоторые неудобства, вот почему я пропустил первую встречу. Это была предосторожность».
Напомним, в первом поединке «Бавария» уступила сопернику со счетом 1:2.
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Если тебе сливочные дадут мяч подержать ))))
Желаю "Баварии" победить в Мадриде накануне Классико.