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Восьмерых фанатов «Лестера» осудили на 4 месяца за бесчинства в Мадриде

Матч: АтлетикоАтлетико1 : 0Лестер СитиЛестер Сити
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 15:07 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Роман Мельник

По информации Daily Mail, накануне поединка Лиги чемпионов с «Атлетико» фанаты «Лестера» устроили массовые беспорядки на улицах Мадрида. Англичане вели себя агрессивно и вступали в конфронтацию с сотрудниками полиции. В результате восьмерых особенно разгоряченных болельщиков приговорили к 4 месяцам лишения свободы - условно.

Фанаты согласились с обвинениями, рискуя в противном случае затянуть судебный процесс и ужесточить меру своего наказания.

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