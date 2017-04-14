Восьмерых фанатов «Лестера» осудили на 4 месяца за бесчинства в Мадриде
Матч: Атлетико1 : 0Лестер Сити
Сегодня, 15:07 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Роман Мельник
По информации Daily Mail, накануне поединка Лиги чемпионов с «Атлетико» фанаты «Лестера» устроили массовые беспорядки на улицах Мадрида. Англичане вели себя агрессивно и вступали в конфронтацию с сотрудниками полиции. В результате восьмерых особенно разгоряченных болельщиков приговорили к 4 месяцам лишения свободы - условно.
Фанаты согласились с обвинениями, рискуя в противном случае затянуть судебный процесс и ужесточить меру своего наказания.
Shameless: Leicester fans disgracing themselves by fighting Spanish police pic.twitter.com/QA8hPI41Wg
— 101 Great Goals (@101greatgoals) 12 апреля 2017 г.
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