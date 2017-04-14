Восьмерых фанатов «Лестера» осудили на 4 месяца за бесчинства в Мадриде

По информации Daily Mail, накануне поединка Лиги чемпионов с «Атлетико» фанаты «Лестера» устроили массовые беспорядки на улицах Мадрида. Англичане вели себя агрессивно и вступали в конфронтацию с сотрудниками полиции. В результате восьмерых особенно разгоряченных болельщиков приговорили к 4 месяцам лишения свободы - условно.

Фанаты согласились с обвинениями, рискуя в противном случае затянуть судебный процесс и ужесточить меру своего наказания.