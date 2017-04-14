«Лион» добился волевой виктории над «Бешикташем»

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Лион» одолел «Бешикташ», в течение двух минут перевернув результат поединка.

Лион, стадион «Парк Олимпик Лион»

«Лион» – «Бешикташ» – 2:1 (0:1)

Голы: Толиссо 83, Морель 84 - Бабел 15

«Лион»: Лопеш, Диахаби, Маммана, Морель, Рафаэл (Жалле 53), Толиссо, Тусар, Фекир, Вальбуэна, Геззаль (Корне 52), Лаказетт.

Главный тренер: Бруно Женезио.

«Бешикташ»: Фабри, Митрович (Уйсал 64), Марсело, Генюл, Тошич, Озякуп (Арслан 74), Хатчинсон, Талиска, Адриано, Бабел, Тосун (Инлер 87).

Главный тренер: Шенол Гюнеш.

Предупреждения: Рафаэл 19, Марсело 21, Лаказетт 58, Фекир 67, Жалле 73, Арслан 82

Судья: Матеу Лаос.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.