Полузащитник сборной Панамы Амилькар Энрикес застрелен в Колоне

Полузащитник «Арабе Унидо» и сборной Панамы Амилькар Энрикес погиб в результате нападения неизвестных в Нуэво-Колоне.

33-летний футболист, получивший несколько пулевых ранений, был доставлен в больницу города Сабанитас, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

«Мы выражаем соболезнования по поводу смерти игрока нашей сборной Амилькара Энрикеса», — написано на официальной странице Панамской федерации футбола в «твиттере».

Lamentamos en lo más profundo la muerte de nuestro seleccionado nacional Amílcar Henríquez. Dios reciba tu alma Mickey. pic.twitter.com/JaODnBH1kK — FEPAFUT (@fepafut) 16 апреля 2017 г.

Энрикес дебютировал в национальной команде Панамы в 2005 году и сыграл за неё 75 матчей, последний из которых — 28 марта 2017 года против сборной США (1:1).