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Полузащитник сборной Панамы Амилькар Энрикес застрелен в Колоне

Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, Происшествия, Арабе Унидо, Панама, Энрикес Амилькар
Сегодня, 07:57 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Арабе Унидо» и сборной Панамы Амилькар Энрикес погиб в результате нападения неизвестных в Нуэво-Колоне.

33-летний футболист, получивший несколько пулевых ранений, был доставлен в больницу города Сабанитас, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

«Мы выражаем соболезнования по поводу смерти игрока нашей сборной Амилькара Энрикеса», — написано на официальной странице Панамской федерации футбола в «твиттере».

Энрикес дебютировал в национальной команде Панамы в 2005 году и сыграл за неё 75 матчей, последний из которых — 28 марта 2017 года против сборной США (1:1).

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