Начало матча «Лион» - «Бешикташ» отложено из-за беспорядков
Вчера, 22:22 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Начало матча «Лион» - «Бешикташ» отложено на неопределенное время.
Причиной этому стали беспорядки, устроенные болельщиками гостей. Сообщается, что провокаторами стали фанаты турецкого клуба, которые стали бросаться пиротехникой в поклонников «Лиона».
После этого многие болельщики выбежали на поле, не дав возможности главному арбитру встречи дать стартовый свисток.
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Если про меня, то не праздную. Эмоций не осталось. Ездил практически на все матчи в Химки в этом сезоне. Именно в такие моменты надо поддерживать своих. Устал наверное.
Кошмар!!! Из 60 тыс зрителей, 20 тысяч- турецкие болельщики.