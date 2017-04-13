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Начало матча «Лион» - «Бешикташ» отложено из-за беспорядков

Матч: ЛионЛион2 : 1БешикташБешикташ
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Происшествия
Вчера, 22:22 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Начало матча «Лион» - «Бешикташ» отложено на неопределенное время.

Причиной этому стали беспорядки, устроенные болельщиками гостей. Сообщается, что провокаторами стали фанаты турецкого клуба, которые стали бросаться пиротехникой в поклонников «Лиона».

После этого многие болельщики выбежали на поле, не дав возможности главному арбитру встречи дать стартовый свисток.

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