Начало матча «Лион» - «Бешикташ» отложено из-за беспорядков

Начало матча «Лион» - «Бешикташ» отложено на неопределенное время.

Причиной этому стали беспорядки, устроенные болельщиками гостей. Сообщается, что провокаторами стали фанаты турецкого клуба, которые стали бросаться пиротехникой в поклонников «Лиона».

После этого многие болельщики выбежали на поле, не дав возможности главному арбитру встречи дать стартовый свисток.