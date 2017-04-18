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Игрок «Уфы» Ванек подозревается в покупке наркотиков

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Уфа, Ванек Ондрей, Копиц Ян
Сегодня, 13:36 | Источник: fotbal.idnes.cz | Редакция: Дмитрий Кристя

Хавбек «Уфы» Ондрей Ванек и еще один чешский футболист Ян Копиц проходят свидетелями по делу чешского наркодилера Витезслава Мейснера. По информации следствия, Ванек покупал таблетки экстази у Мейснера перед походом в клуб. Кроме того, он планировал купить и кокаин, однако у следствия нет свидетельств того, что Ванек все-таки приобрел его.

Мейснер был арестован с поличным. При задержании у него обнаружили полкилограмма кокаина. Также сообщается, что он продал более 8 тысяч таблеток экстази.

Ранее за кокаин 2 года дисквалификации получил Роман Еременко из ЦСКА.

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