Игрок «Уфы» Ванек подозревается в покупке наркотиков
Сегодня, 13:36 | Источник: fotbal.idnes.cz | Редакция: Дмитрий Кристя
Хавбек «Уфы» Ондрей Ванек и еще один чешский футболист Ян Копиц проходят свидетелями по делу чешского наркодилера Витезслава Мейснера. По информации следствия, Ванек покупал таблетки экстази у Мейснера перед походом в клуб. Кроме того, он планировал купить и кокаин, однако у следствия нет свидетельств того, что Ванек все-таки приобрел его.
Мейснер был арестован с поличным. При задержании у него обнаружили полкилограмма кокаина. Также сообщается, что он продал более 8 тысяч таблеток экстази.
Ранее за кокаин 2 года дисквалификации получил Роман Еременко из ЦСКА.
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как мы видим, не только удачу Семак привез))