В организации взрывов возле автобуса «Боруссии» подозревается гражданин России
Сегодня, 10:22 | Источник: Rte.ie | Редакция: Антон Белюсь
В Германии задержан 28-летний выходец из России, который подозревается в попытке организации взрыва автобуса дортмундской «Боруссии» накануне первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Монако».
Напомним, что изначально в теракте подозревали исламских экстремистов, однако накануне стало известно, что задержанный Сергей В. имел мотив для совершения преступления. Сообщается, что подозреваемый, накануне купивший акции «Боруссии», надеялся на рост курса акций из-за взрыва, чтобы получить прибыль в результате спекуляций.
Сергею В. будут предъявлены обвинения в покушении на убийство.
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Серёга, ну ты это, держись там......
из за акции такое делать