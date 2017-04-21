В организации взрывов возле автобуса «Боруссии» подозревается гражданин России

В Германии задержан 28-летний выходец из России, который подозревается в попытке организации взрыва автобуса дортмундской «Боруссии» накануне первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Монако».

Напомним, что изначально в теракте подозревали исламских экстремистов, однако накануне стало известно, что задержанный Сергей В. имел мотив для совершения преступления. Сообщается, что подозреваемый, накануне купивший акции «Боруссии», надеялся на рост курса акций из-за взрыва, чтобы получить прибыль в результате спекуляций.

Сергею В. будут предъявлены обвинения в покушении на убийство.