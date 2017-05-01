«Галатасарай» хочет подписать Лукаса Лейву

Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва может продолжить карьеру в Турции. Контракт бразильца с «красными» истекает в 2018 году. Интерес к нему проявляет «Галатасарай». «Ливерпуль» не планирует продлевать с ним соглашение, поэтому Лейва может уйти уже ближайшим летом. Английский клуб хочет сократить расходы на зарплату за счет расставания с хавбеком. Он получает около 100 тысяч евро в неделю.
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