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Лукас Лейва: «Если покину „Ливерпуль“, то уйду с чувством выполненного долга»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Лейва Лукас
Сегодня, 08:49 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва пока не знает, как сложится его дальнейшая карьера. В этом сезоне он провел 19 матчей в АПЛ и отметился двумя ассистами. Контракт игрока рассчитан до лета 2018 года.

«Нет никаких сомнений в моей приверженности „Ливерпулю“. Мне просто нужно дождаться конца сезона, а затем принимать решение вместе с клубом. Я уже долго в этом клубе, и если мне придется покинуть „Ливерпуль“, то я буду уходить, зная, что я сделал всё, что мог. 

Чувствую, что могу по-прежнему играть на самом высоком уровне. Нужно всё проанализировать, обдумать и принять вместе с клубом оптимальное решение. В футболе возможно всё, но возвращение в Бразилию не является приоритетом для меня на данный момент».

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