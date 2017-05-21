«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 120 млн евро

1495343406

21 мая 2017, 08:10

По информации британской прессы, «Реал» предлагал «Монако» за 18-летнего нападающего рекордные в истории мирового футбола деньги.

Речь идет о сумме в 120 млн евро. Тем не менее монегаски отклонили предложение мадридцев, так как намерены подписать с футболистом новый контракт и удержать его в команде, как минимум, еще на год.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предлагал за Мбаппе 75 млн евро.