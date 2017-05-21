Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2016/2017

«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 120 млн евро

21 мая 2017, 08:10

По информации британской прессы, «Реал» предлагал «Монако» за 18-летнего нападающего рекордные в истории мирового футбола деньги.

Речь идет о сумме в 120 млн евро. Тем не менее монегаски отклонили предложение мадридцев, так как намерены подписать с футболистом новый контракт и удержать его в команде, как минимум, еще на год.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предлагал за Мбаппе 75 млн евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Марсель» претендует на Косьельни и Данте
21 мая 2017
Слухи«Ювентус» отказался продавать Алекса Сандро
21 мая 2017
Слухи«Фенербахче» интересуется Вальбуэна
20 мая 2017
Слухи«Манчестер Сити» намерен подписать Фабиньо
20 мая 2017
Слухи«Наполи» нацелился на вратаря «Кальяри»
20 мая 2017
Эмери: «ПСЖ летом нужно купить от трёх до пяти игроков»
20 мая 2017
Сортировать
Все комментарии
T-20
T-20
22 мая 2017 в 11:39
Мбаппе не просто бегунок, а реально не по годам одаренный паренек в свои 18, это видно по игре. На много превосходит уровень многих нынешних звезд и по скорости и по технике, и в дальнейшем будет надеюсь только прибавлять. Ему бы еще видение поля, то вообще бы цены не было, но это только с опытом. Нужно брать однозначно
Maikl322
Maikl322
21 мая 2017 в 16:19
Правильно что отказался.
loko7
loko7
21 мая 2017 в 15:00
На лицо явная переоценка!
4ever Ars
4ever Ars
21 мая 2017 в 14:14
Венгер готовит предложение на один евро больше. Скоро Мбаппе будет в Арсенале))
нечитайло
нечитайло
21 мая 2017 в 12:56
Жадины
x-x-x-x-x
x-x-x-x-x
21 мая 2017 в 12:51
что вы тут все завелись на утку. это ничто как накрутка цены
sir_Alex
sir_Alex ответ Izzatullah Is-Muslim (раскрыть)
21 мая 2017 в 12:03
Спасибо. Давно ты с ним знаком?
sir_Alex
sir_Alex ответ goodbyegoodboy (комментарий удален) (раскрыть)
21 мая 2017 в 12:02
Как вариант, хе-хе!))
Bearded man
Bearded man ответ Red_team (раскрыть)
21 мая 2017 в 11:31
Не посредственность? В Голландии и Булыкин клепал, таких клепарей там каждый год пачка уезжает в Европу и что-то не сильно о них слышно. Показатель игрока это еврокубок, а не Эредвизе, Депай слабый игрок, да еще и ленивый, поэтому сравнивать этот мусор с Мбаппе это идиотизм. Надо совершенно не следить за их игрой, что бы проводить параллели между очереднярой и игроком с невероятным потенциалом.
просто Александр
просто Александр ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
21 мая 2017 в 11:15
я имею ввиду лучше для мбапе, вон глянь что с марсиалем во 2 сезоне творится, с санчешом в баварии,
dzvinka
dzvinka
21 мая 2017 в 11:14
200 лямов решит вопрос, перес, сожми булки и бери - парень в 18 лучше бензема уже.
mat73
mat73
21 мая 2017 в 11:13
Дмитрий Рыболовлев лучше его в аренду отдаст родному пермскому Амкару)))
m40
m40
21 мая 2017 в 11:13
Ну то, что парню надо заматереть и еще годок поиграть в Монако- это верно. Но когда предлагают такие деньги, надо продавать. С их то скаутской службой, еще найдут и воспитают Марсьялев-Мбапе-Родригесов...А если у игрока не пойдет и он станет очередным Депаем в топклубе, то это уже проблема Реала.
просто Александр
просто Александр ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
21 мая 2017 в 11:08
да рано ему в реал, еще год а лучше 2 надо мясом обрасти в монако.
yudin_duda
yudin_duda ответ Izzatullah Is-Muslim (раскрыть)
21 мая 2017 в 11:07
А что с ним не так?))
просто Александр
просто Александр ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
21 мая 2017 в 11:02
да за 70 лямов его бы уже активировали думаю.
просто Александр
просто Александр
21 мая 2017 в 10:55
да 120 мультов они бы его на руках в мадрид понесли)
Red_team
Red_team ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
21 мая 2017 в 10:54
Говорить, что пацаненок-вингер, клепающий 30-ку голов за сезон даже в Эродивизии - посредственность? Ну тогда там вообще одни кривоногие инвалиды играют, так?
3ton
3ton
21 мая 2017 в 10:54, ред.
логично со стороны Монако
после того как Реал сломал карьеру лучшего их игрока и лучшего молодого игрока ЧМ - Хамеса
Ломать карьеру и Мбаппе не стали
Red_team
Red_team ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
21 мая 2017 в 10:50
Суарес в Эродивизии примерно столько же, сколько и в Лалиге забивал =)
Red_team
Red_team ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
21 мая 2017 в 10:47
Уж точно не 'в разы'
Red_team
Red_team ответ Bearded man (раскрыть)
21 мая 2017 в 10:44
Лига 1 не сильно далеко ушла, Дэпай и на ЧМ забивал кстати
Messi Forever1
Messi Forever1
21 мая 2017 в 10:41
Да это жирная утка , парню цену набивают . У него есть отступные , и там далеко не 120 лямов
Red_team
Red_team ответ Bearded man (раскрыть)
21 мая 2017 в 10:40, ред.
Дэпай играя вингера в последнем сезоне за ПСВ в 20 лет наколотил 28 голов в 40 матчах, угу, совсем посредственность
Bearded man
Bearded man ответ хейтер барселоны (комментарий удален) (раскрыть)
21 мая 2017 в 10:25
Сравнил опу с пальцем, Депай изначально был посредственным игроком, который и в Голландии не был номером один, а в ЛЕ вообще провалился. Мбаппе забил не мало мячей в плей-офф ЛЧ и стал первой скрипкой команды, которая взяла золото чемпионата.
Izzatullah Is-Muslim
Izzatullah Is-Muslim ответ sir_Alex (раскрыть)
21 мая 2017 в 10:23
От Погба тебе привет)
Шишанутый
Шишанутый
21 мая 2017 в 10:08
Вот и хорошо. Не нужен он Реалу тем более за такой ценик.
MARADONA75
MARADONA75
21 мая 2017 в 09:45
Новость ваще левая! Неужели кто-то поверит в эти глупые слухи))) За пацана,который один раз блеснул никто не даст такое лаве. В Реале не дураки же сидят. Зачем печатать на сайте такую бредятину! Британским СМИ верить - себя не уважать!
КАМЮ
КАМЮ
21 мая 2017 в 09:13
Уже можно продавать.
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Ласина Траоре, сообщил, что ивуарийский футболист, возвращается в «Монако», в клуб, которому принадлежит.
WAARLOT
WAARLOT
21 мая 2017 в 09:12
жлобы могли и больше предложить
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 