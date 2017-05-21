«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 120 млн евро

По информации британской прессы, «Реал» предлагал «Монако» за 18-летнего нападающего рекордные в истории мирового футбола деньги.
Речь идет о сумме в 120 млн евро. Тем не менее монегаски отклонили предложение мадридцев, так как намерены подписать с футболистом новый контракт и удержать его в команде, как минимум, еще на год.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предлагал за Мбаппе 75 млн евро.
после того как Реал сломал карьеру лучшего их игрока и лучшего молодого игрока ЧМ - Хамеса
Ломать карьеру и Мбаппе не стали
после того как Реал сломал карьеру лучшего их игрока и лучшего молодого игрока ЧМ - Хамеса
Ломать карьеру и Мбаппе не стали
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Ласина Траоре, сообщил, что ивуарийский футболист, возвращается в «Монако», в клуб, которому принадлежит.
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Ласина Траоре, сообщил, что ивуарийский футболист, возвращается в «Монако», в клуб, которому принадлежит.