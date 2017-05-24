Румменигге: «„Бавария“ уже определилась с трансферными целями на лето»

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24 мая 2017, 11:48

Председатель правления «Баварии» заявил, что клуб определился с трансферными целями на лето и уже начал работу в этом направлении.

«Мы уже обсудили нашу трансферную политику с Карло Анчелотти и советом директоров, определились с целями. В следующем сезоне у нас будет команда, более чем способная бросить вызов титулам.

Трансферная активность „Баварии“ начинается прямо сейчас. Наш новичок Зюле был действительно хорош в течение последних шести месяцев, он получил вызов в сборную. Думаю, он принесет много пользы нашему клубу.

Полагаю, это был хороший сезон. Мы выиграли чемпионат с отрывом в 15 очков. Это доказательство хорошей работы на протяжении всего сезона, ведь выиграть Бундеслигу не так легко, как может казаться».