Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2017/2018

Румменигге: «„Бавария“ уже определилась с трансферными целями на лето»

24 мая 2017, 11:48

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб определился с трансферными целями на лето и уже начал работу в этом направлении.

«Мы уже обсудили нашу трансферную политику с Карло Анчелотти и советом директоров, определились с целями. В следующем сезоне у нас будет команда, более чем способная бросить вызов титулам.

Трансферная активность „Баварии“ начинается прямо сейчас. Наш новичок Зюле был действительно хорош в течение последних шести месяцев, он получил вызов в сборную. Думаю, он принесет много пользы нашему клубу.

Полагаю, это был хороший сезон. Мы выиграли чемпионат с отрывом в 15 очков. Это доказательство хорошей работы на протяжении всего сезона, ведь выиграть Бундеслигу не так легко, как может казаться».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Президент ФФУ: «Важно, чтобы гости финала ЛЧ в Киеве почувствовали наше радушие»
24 мая 2017
Реднапп: «Погба не стал доминирующей силой в центре поля, как мы ожидали»
24 мая 2017
Аспиликуэта: «„Барселона“? Я очень счастлив в „Челси“»
24 мая 2017
Де Лаурентис: «„Наполи“ способен биться за Скудетто»
24 мая 2017
Лебёф: «Зидан будет следующим тренером сборной Франции»
24 мая 2017
Симен: «Как „Арсенал“ может привлекать, не платя нужных денег топ-игрокам?»
23 мая 2017
Сортировать
Все комментарии
Сливки общества
Сливки общества
27 мая 2017 в 14:55
Оооо, надеюсь, купят кого-то больше чем за 40 миллионов. Или опять наберем штук 5 за 20-30 мил и пойдем "покорять" ЛЧ?
Kwinto555
Kwinto555
25 мая 2017 в 10:46
Всех баварцев выкинуть из федирации немецкого футбола, и вы будите всегда в конце турнирной таблицы.
Санчо Панса
Санчо Панса
24 мая 2017 в 17:07
Вот и хорошо! Не просто будет заменить Лама и Алонсо, но нужно постараться это сделать. Надеюсь, что мюнхенский клуб продолжит доминировать в Бундеслиге и постарается в следующем сезоне побороться за победу в ЛЧ!
Санчо Панса
Санчо Панса ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
24 мая 2017 в 17:06
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    24 мая 2017 в 16:28
    Мюнхенцы в следующем году должны брать Лигу чемпионов
    XimeRajke
    XimeRajke ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
    24 мая 2017 в 16:25, ред.
    Даже больше - почетный член сёрвис крю мюних...с боевыми шрамами)
    Cules2013
    Cules2013
    24 мая 2017 в 16:13
    Зюле, Руди и ещё 3-й кто-то, если не ошибаюсь. Быстро конечно, договорились ещё зимой, но вот в случае с Санчешем это не помогло.
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar ответ Karkaz (раскрыть)
    24 мая 2017 в 15:32
    Нет.Он Болельщик Баварии с 2002 года)
    Karkaz
    Karkaz ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
    24 мая 2017 в 15:30
    Я думал он бот какой то. Новости ctrl-c - ctrl-v
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
    24 мая 2017 в 15:28
      Ministri Krasnodar
      Ministri Krasnodar ответ Кирилл Сергеев (комментарий удален) (раскрыть)
      24 мая 2017 в 15:19
      Люди без чести и достоинства.Стелятся перед кем-то в зависимости от ситуации.
      BagioR
      BagioR ответ muller (раскрыть)
      24 мая 2017 в 14:14
      Да было такое. Но Пауло Бруно продлил контракт до 2022. Его зп вторая в клубе после Игу. А сам игрок нехочет уходить. Таким образом немецкий гранд вроде бы отказался от покупки Дибалы
      BagioR
      BagioR ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
      24 мая 2017 в 14:03
      Красава. Это ты грубо говоря ему Х.. к носу приставил.
      XimeRajke
      XimeRajke ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
      24 мая 2017 в 14:02
      И посему такие товарищи автоматически попадают в игнор и уже давно там сидят. Как бы то ни было, образцовых болельщиков у Баварии хватает, а глорье всегда будет и у всех.
      muller
      muller ответ PauloDibala (раскрыть)
      24 мая 2017 в 13:45
      Спасибо )
      muller
      muller ответ ArsenushkaNewengerushka (раскрыть)
      24 мая 2017 в 13:44
      По поводу двух игроков из БЛ я в другой теме отписался.
      Чисто за счет игроков БЛ тяжело будет,
      PauloDibala
      PauloDibala ответ muller (раскрыть)
      24 мая 2017 в 13:21
      Спасибо. И вам удачи в следующем игровом году.
      Ministri Krasnodar
      Ministri Krasnodar
      24 мая 2017 в 13:17
      Я не поленился найти среди 1334 страниц лицемерия "истинного болельщика Баварии с 2002 года" Санчо Панса, вот это:

      19.04.2017 02:50 Хет-трик Роналду выводит "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов
      Невероятный матч! Жаль, что не удалось его глянуть в прямом эфире в силу большой разницы во времени....Все решилось в дополнительное время) Оба клуба играли в практически оптимальных составах и показали высочайшего качества футбол! Рон есть Рон) Когда он в форме и в порядке, то это машина по забиванию голов! Всех болельщиков первого клуба Мадрида с очередной победой и с выходом в полуфинал ЛЧ) Ученик в итоге снова переиграл своего учителя!

      19.04.2017 02:47 Роналду - первый игрок, забивший 100 мячей в Лиге чемпионов
      Невероятное достижение португальского мастера футбола! И фото выбрано очень даже подходящее. Он всем своим хейтерам предлагает закрыть свои рты) Мои поздравления в адрес лучшего игрока современности!

      19.04.2017 07:29 Трёх игроков "Баварии" вывели из судейской комнаты при участии полиции
      Это прецендент, на мой взгляд! Кто им вообще такое позволил? Понятно, что им ничего за это не будет, но нужно же себя держать в руках!

      19.04.2017 02:59 Роналду: «Нет сомнений – "Реал" был лучше "Баварии"»
      Что есть то есть! Да, это так, Рон. И во многом благодаря тебе королевский клуб был лучше своего оппонента в этом двухматчевом противостоянии. Человек, который и сделал разницу!

      Напоминаю,этот человек называет себя болельщиком Баварии с 2002 года.Ну как Баварии...Там всех по немногу,чтобы сильно не огорчаться от вылета одной из команд)
      muller
      muller ответ PauloDibala (раскрыть)
      24 мая 2017 в 13:13
      НУ я где то читал, что БАвария ведет переговоры с Дибалой.
      Удачи в финале, буду болеть за Юве.
      PauloDibala
      PauloDibala ответ muller (раскрыть)
      24 мая 2017 в 12:37, ред.
      А кто сказал, что Дибала продается или кто сказал, что Дибала хочет уйти из ТОП клуба? менять шило на мыло, это не прагматично.
      ArsenushkaNewengerushka
      ArsenushkaNewengerushka ответ muller (раскрыть)
      24 мая 2017 в 12:14
      Они уже купили двух игроков Хоффенхайма и учитывая, что Бавария любит "выкачивать" игроков из Бундеслиги, то смею предположить, что трансферная активность будет вестись в том же русле (немцы прагматичны в трансферах и не заламывают нереальные суммы, поэтому извне привлекаются игроки исключительно по разумным ценам), так что из этих трех могут купить за 35-45 Санчеса, а за Вератти с Дибалой ценник будет завышен.
      muller
      muller
      24 мая 2017 в 11:57
      Я конечно надеюсь что они заиграют, но мне кажется все это лажа.
      Интересно кого же купят? Санчеес, Верати,Дибала,...
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       