Румменигге: «„Бавария“ уже определилась с трансферными целями на лето»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб определился с трансферными целями на лето и уже начал работу в этом направлении.
«Мы уже обсудили нашу трансферную политику с Карло Анчелотти и советом директоров, определились с целями. В следующем сезоне у нас будет команда, более чем способная бросить вызов титулам.
Трансферная активность „Баварии“ начинается прямо сейчас. Наш новичок Зюле был действительно хорош в течение последних шести месяцев, он получил вызов в сборную. Думаю, он принесет много пользы нашему клубу.
Полагаю, это был хороший сезон. Мы выиграли чемпионат с отрывом в 15 очков. Это доказательство хорошей работы на протяжении всего сезона, ведь выиграть Бундеслигу не так легко, как может казаться».
Чисто за счет игроков БЛ тяжело будет,
Чисто за счет игроков БЛ тяжело будет,
19.04.2017 02:50 Хет-трик Роналду выводит "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов
Невероятный матч! Жаль, что не удалось его глянуть в прямом эфире в силу большой разницы во времени....Все решилось в дополнительное время) Оба клуба играли в практически оптимальных составах и показали высочайшего качества футбол! Рон есть Рон) Когда он в форме и в порядке, то это машина по забиванию голов! Всех болельщиков первого клуба Мадрида с очередной победой и с выходом в полуфинал ЛЧ) Ученик в итоге снова переиграл своего учителя!
19.04.2017 02:47 Роналду - первый игрок, забивший 100 мячей в Лиге чемпионов
Невероятное достижение португальского мастера футбола! И фото выбрано очень даже подходящее. Он всем своим хейтерам предлагает закрыть свои рты) Мои поздравления в адрес лучшего игрока современности!
19.04.2017 07:29 Трёх игроков "Баварии" вывели из судейской комнаты при участии полиции
Это прецендент, на мой взгляд! Кто им вообще такое позволил? Понятно, что им ничего за это не будет, но нужно же себя держать в руках!
19.04.2017 02:59 Роналду: «Нет сомнений – "Реал" был лучше "Баварии"»
Что есть то есть! Да, это так, Рон. И во многом благодаря тебе королевский клуб был лучше своего оппонента в этом двухматчевом противостоянии. Человек, который и сделал разницу!
Напоминаю,этот человек называет себя болельщиком Баварии с 2002 года.Ну как Баварии...Там всех по немногу,чтобы сильно не огорчаться от вылета одной из команд)
19.04.2017 02:50 Хет-трик Роналду выводит "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов
Невероятный матч! Жаль, что не удалось его глянуть в прямом эфире в силу большой разницы во времени....Все решилось в дополнительное время) Оба клуба играли в практически оптимальных составах и показали высочайшего качества футбол! Рон есть Рон) Когда он в форме и в порядке, то это машина по забиванию голов! Всех болельщиков первого клуба Мадрида с очередной победой и с выходом в полуфинал ЛЧ) Ученик в итоге снова переиграл своего учителя!
19.04.2017 02:47 Роналду - первый игрок, забивший 100 мячей в Лиге чемпионов
Невероятное достижение португальского мастера футбола! И фото выбрано очень даже подходящее. Он всем своим хейтерам предлагает закрыть свои рты) Мои поздравления в адрес лучшего игрока современности!
19.04.2017 07:29 Трёх игроков "Баварии" вывели из судейской комнаты при участии полиции
Это прецендент, на мой взгляд! Кто им вообще такое позволил? Понятно, что им ничего за это не будет, но нужно же себя держать в руках!
19.04.2017 02:59 Роналду: «Нет сомнений – "Реал" был лучше "Баварии"»
Что есть то есть! Да, это так, Рон. И во многом благодаря тебе королевский клуб был лучше своего оппонента в этом двухматчевом противостоянии. Человек, который и сделал разницу!
Напоминаю,этот человек называет себя болельщиком Баварии с 2002 года.Ну как Баварии...Там всех по немногу,чтобы сильно не огорчаться от вылета одной из команд)
Удачи в финале, буду болеть за Юве.
Удачи в финале, буду болеть за Юве.
Интересно кого же купят? Санчеес, Верати,Дибала,...
Интересно кого же купят? Санчеес, Верати,Дибала,...