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Германия обыграла Чехию на молодежном Евро-2017

18 июня 2017, 20:55
Германия (до 21)Логотип футбольный клуб Германия (до 21)2 : 0Логотип футбольный клуб Чехия (до 21)Чехия (до 21)Матч завершен

Сборная Германии одержала уверенную победу над командой Чехии (2:0) в первом туре группового этапа молодежного чемпионата Европы.

Вроцлав, «Мейски»

Германия U-21 – Чехия U-21 2:0 (1:0)
Голы: Майер, 44, Гнабри, 50.

Германия U-21: Поллерсбек, Кемпф, Толян, Штарк, Вайзер (Филипп, 76), Майер, Герхардт, Гнабри, Дауд (Юнг, 66), Арнольд (Хаберер, 86), Зельке.

Чехия U-21: Зима, Гавел, Люфтнер, Симич, Соучек, Травник, Шевчик (Барак, 56), Янкто, Черны (Гашек, 72), Сачек (Хоры, 82), Шик.

Предупреждения: Травник (82), Янкто (89).

Напомним, что вчера, 17 июня, в рамках молодежного Евро-2017 сборная Испании благодаря хет-трику Марко Асенсио разгромила команду Македонии со счетом 5:0.

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Все комментарии
Адвокат 76
Адвокат 76
19 июня 2017 в 07:16
Молодёжку Германии с победой!
Сливки общества
Сливки общества
19 июня 2017 в 01:25
О, Гнабри отличился.) Молодежь с победой! Успехов в остальных матчах.
AktobeBarca
AktobeBarca ответ cpartak60 (комментарий удален) (раскрыть)
18 июня 2017 в 23:56
    Расул Махмудов
    Расул Махмудов ответ cpartak60 (комментарий удален) (раскрыть)
    18 июня 2017 в 23:38, ред.
    ты удивлен?) у нас молодежки среднего уровня даже нет
    Die Roten
    Die Roten
    18 июня 2017 в 22:58
    могли забить больше
    с победой
    Гость
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