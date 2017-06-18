Германия обыграла Чехию на молодежном Евро-2017

Сборная Германии одержала уверенную победу над командой Чехии (2:0) в первом туре группового этапа молодежного чемпионата Европы.
Вроцлав, «Мейски»
Германия U-21 – Чехия U-21 2:0 (1:0)
Голы: Майер, 44, Гнабри, 50.
Германия U-21: Поллерсбек, Кемпф, Толян, Штарк, Вайзер (Филипп, 76), Майер, Герхардт, Гнабри, Дауд (Юнг, 66), Арнольд (Хаберер, 86), Зельке.
Чехия U-21: Зима, Гавел, Люфтнер, Симич, Соучек, Травник, Шевчик (Барак, 56), Янкто, Черны (Гашек, 72), Сачек (Хоры, 82), Шик.
Предупреждения: Травник (82), Янкто (89).
Напомним, что вчера, 17 июня, в рамках молодежного Евро-2017 сборная Испании благодаря хет-трику Марко Асенсио разгромила команду Македонии со счетом 5:0.
с победой
с победой