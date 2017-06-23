Медель получил травму в матче с Германией

Центральный защитник сборной Чили Гари Медель получил травму в матче Кубка Конфедераций против команды Германии (1:1). Об этом сообщил главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.

«Гари потянул мышцу во время спринта вдоль боковой линии. Он сказал, что не чувствует боли, но все равно к этому нужно относиться с осторожностью».

Медель покинул поле на 71-й минуте матча.