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Медель получил травму в матче с Германией
Сегодня, 08:41 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя
Центральный защитник сборной Чили Гари Медель получил травму в матче Кубка Конфедераций против команды Германии (1:1). Об этом сообщил главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.
«Гари потянул мышцу во время спринта вдоль боковой линии. Он сказал, что не чувствует боли, но все равно к этому нужно относиться с осторожностью».
Медель покинул поле на 71-й минуте матча.
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