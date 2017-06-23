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«Фиорентина» согласовала с «Партизаном» трансфер 17-летнего нападающего
Вчера, 20:29 | Источник: ФК "Фиорентина" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Фиорентины» сообщает о том, что клуб договорился с «Партизаном» о приобретении нападающего Душана Влаховича.
Влахович переберется в стан «фиалок» 28 января 2018 года, когда игроку исполнится 18.
26 июня форвард пройдет медобследование и заключит с «Фиорентиной» пятилетний контракт.
Ранее итальянский клуб приобрел еще одного игрока «Партизана» - защитника Николу Миленковича.
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