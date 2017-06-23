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«Престон» подписал форварда МЮ

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: трансферы, Ман Юнайтед, Престон, Харроп Джош
Сегодня, 16:35 | Источник: ФК "Престон" | Редакция: Антон Белюсь

«Престон Норт Энд» объявил о подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Джоша Харропа

Речь идет о четырехлетнем контракте.

21-летний футболист, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром молодежной команды «красных дьяволов», а также провел одну игру за главную команду, сходу отличившись голом в ворота «Кристал Пэлас», отказался продлевать контракт с манкунианским клубом.

Тем не менее, «Престон» все равно выплатит МЮ денежную компенсацию за игрока, так как Харроп не достиг возраста 24 лет.

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Сегодня 16:46, редактировал Сегодня 16:49
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