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«Престон» подписал форварда МЮ
Сегодня, 16:35 | Источник: ФК "Престон" | Редакция: Антон Белюсь
«Престон Норт Энд» объявил о подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Джоша Харропа.
Речь идет о четырехлетнем контракте.
21-летний футболист, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром молодежной команды «красных дьяволов», а также провел одну игру за главную команду, сходу отличившись голом в ворота «Кристал Пэлас», отказался продлевать контракт с манкунианским клубом.
Тем не менее, «Престон» все равно выплатит МЮ денежную компенсацию за игрока, так как Харроп не достиг возраста 24 лет.
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