«Престон» подписал форварда МЮ

«Престон Норт Энд» объявил о подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Джоша Харропа.

Речь идет о четырехлетнем контракте.

21-летний футболист, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром молодежной команды «красных дьяволов», а также провел одну игру за главную команду, сходу отличившись голом в ворота «Кристал Пэлас», отказался продлевать контракт с манкунианским клубом.

Тем не менее, «Престон» все равно выплатит МЮ денежную компенсацию за игрока, так как Харроп не достиг возраста 24 лет.