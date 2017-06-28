Шишкин: «После матча с Мексикой Акинфеева никто не обвинял»

Защитник и полузащитник сборной России Роман Шишкин, который вчера покинул московский «Локомотив», ответил на вопросы по матчу 3-го тура группового этапа Кубка Конфедераций Мексика - Россия (2:1):

«Что к матчу с Португалией, что к игре с Мексикой мы готовились в обычном режиме. Разбирали отдельных футболистов, манеру их игры. С мексиканцами могли, конечно, выступить удачнее, и моментов было гораздо больше, чем с Португалией и удары в створ ворот были. Здесь нам просто не повезло.

Как команда и тренер отреагировали на ошибки Акинфеева? Все прекрасно понимают, что это футбол. Любой игрок может ошибиться. Игоря никто не обвинял, он сам переживал из-за этого, но на то у нас и команда, чтобы поддерживать друг друга в трудные моменты.

Сказал ли Черчесов напутственные слова перед тем, как игроки разъехались? Он поблагодарил всех за проделанную работу, пожелал всем удачи в клубе. Поверьте, у нас действительно сложился очень сплочённый коллектив, нам нужно сделать выводы из этого турнира, поработать над ошибками и двигаться дальше».