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Заинтересовавший «Ливерпуль» Сессеньон подписал новый контракт с «Фулхэмом»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Контракты, Фулхэм, Ливерпуль, Тоттенхэм, Сессеньон Райан
Сегодня, 18:56 | Источник: ФК "Фулхэм" | Редакция: Роман Мельник

Игравший в молодежной системе «Фулхэма» Райан Сессеньон подписал с лондонским клубом свой первый профессиональный контракт, рассчитанный до 2020-го года.

В своем первом полноценном сезоне 17-летний защитник сумел забить 7 голов и отдать 4 результативные передачи. Кроме того, игрок выступает в молодежной сборной Англии. Успехи юного футболиста привлекли к нему внимание «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», желавщих его приобрести, однако Райан предпочел остаться в своем родном клубе.

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