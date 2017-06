Заинтересовавший «Ливерпуль» Сессеньон подписал новый контракт с «Фулхэмом»

Игравший в молодежной системе «Фулхэма» Райан Сессеньон подписал с лондонским клубом свой первый профессиональный контракт, рассчитанный до 2020-го года.

В своем первом полноценном сезоне 17-летний защитник сумел забить 7 голов и отдать 4 результативные передачи. Кроме того, игрок выступает в молодежной сборной Англии. Успехи юного футболиста привлекли к нему внимание «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», желавщих его приобрести, однако Райан предпочел остаться в своем родном клубе.

CONFIRMED: @RyanSessegnon has signed his first professional contract, keeping him at #ffc until 2020 ✍️🙌

Read more: https://t.co/79iKLIRHSd pic.twitter.com/KBYGhc06ns

— Fulham Football Club (@FulhamFC) 28 июня 2017 г.