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Заинтересовавший «Ливерпуль» Сессеньон подписал новый контракт с «Фулхэмом»
Сегодня, 18:56 | Источник: ФК "Фулхэм" | Редакция: Роман Мельник
Игравший в молодежной системе «Фулхэма» Райан Сессеньон подписал с лондонским клубом свой первый профессиональный контракт, рассчитанный до 2020-го года.
В своем первом полноценном сезоне 17-летний защитник сумел забить 7 голов и отдать 4 результативные передачи. Кроме того, игрок выступает в молодежной сборной Англии. Успехи юного футболиста привлекли к нему внимание «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», желавщих его приобрести, однако Райан предпочел остаться в своем родном клубе.
CONFIRMED: @RyanSessegnon has signed his first professional contract, keeping him at #ffc until 2020 ✍️🙌
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— Fulham Football Club (@FulhamFC) 28 июня 2017 г.
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