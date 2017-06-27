«Локомотив» продлил контракт с Фарфаном

Московский «Локомотив» продлил контракт с полузащитником Джефферсоном Фарфаном еще на один год. Об этом сообщил президент «железнодорожников» Илья Геркулес.

Ранее было объявлено о том, что защитник Роман Шишкин покидает «Локомотив» и продолжит карьеру в другом клубе.