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«Локомотив» продлил контракт с Фарфаном

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Локомотив М, Фарфан Джефферсон
Сегодня, 22:34 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Московский «Локомотив» продлил контракт с полузащитником Джефферсоном Фарфаном еще на один год. Об этом сообщил президент «железнодорожников» Илья Геркулес.

Ранее было объявлено о том, что защитник Роман Шишкин покидает «Локомотив» и продолжит карьеру в другом клубе.

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