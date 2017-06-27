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«Локомотив» продлил контракт с Фарфаном
Сегодня, 22:34 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Московский «Локомотив» продлил контракт с полузащитником Джефферсоном Фарфаном еще на один год. Об этом сообщил президент «железнодорожников» Илья Геркулес.
Ранее было объявлено о том, что защитник Роман Шишкин покидает «Локомотив» и продолжит карьеру в другом клубе.
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