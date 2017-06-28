Благо подписал новый контракт с «Оренбургом»

Полузащитник Благой Георгиев подписал новый контракт с «Оренбургом». Об этом сообщила клубная пресс-служба.

35-летний болгарский хавбек в минувшем сезоне РФПЛ Благо принял участие в 21 матче, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Напомним, недавно состав «Оренбурга» пополнили четыре новичка.