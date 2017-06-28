30
Благо подписал новый контракт с «Оренбургом»
Сегодня, 01:58 | Источник: твиттер ФК "Оренбург" | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник Благой Георгиев подписал новый контракт с «Оренбургом». Об этом сообщила клубная пресс-служба.
35-летний болгарский хавбек в минувшем сезоне РФПЛ Благо принял участие в 21 матче, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Напомним, недавно состав «Оренбурга» пополнили четыре новичка.
Полузащитник Благой Георгиев остаётся в Оренбурге. Сегодня #Благо подписал новый контракт с #ФКОренбург pic.twitter.com/Y2jGDjgqL5
— ФК Оренбург (@fcorenburg) 27 июня 2017 г.
Другие материалы по теме:
Вчера
19:29 Официально Гвинейский продлил контракт с «Томью» 3
12:12 Официально Зайцев продлил контракт с «Амкаром» 2
26 июня 2017
14:15 Официально «Амкар» и Гол продлили сотрудничество 9
14:09 Слухи «Интер» предложил Перишичу новый контракт 7
25 июня 2017
22:22 Официально «Труа» продлил контракт с 40-летним полузащитником Ниве 4
20:58 Официально Балотелли остается в «Ницце» 15
24 июня 2017
19:40 Официально «Томь» продлила сотрудничество с Салахутдиновым и Митеревым 1
60
Или войдите через