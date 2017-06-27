Рейтинг@Mail.ru

Зайцев продлил контракт с «Амкаром»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Контракты, Амкар, Зайцев Николай
Сегодня, 12:12 | Источник: ФК "Амкар" | Редакция: Антон Белюсь

«Амкар» продлил контракт с защитником Николаем Зайцевым.

Новый трудовой договор между сторонами рассчитан до 2020 года.

Исполнительный директор клуба Денис Маслов прокомментировал продление сотрудничества с 28-летним футболистом:

«Коля – из тех людей, без кого просто не представить нынешний „Амкар“. И в той же самой степени он не представляет себя без „Амкара“. Надеюсь, у Зайцева впереди много хороших матчей за нашу команду, а у тренеров и руководителей клуба – минимум головной боли за наш центр обороны. Николай не случайно показывает свой лучший футбол за всю карьеру именно в Перми. Он встретил в Перми будущую супругу, а ныне маму его сына. Про таких людей, как Зайцев, говорят – надежен и на поле, и в жизни».

Ранее пермяки продлили контракт с полузащитником Янушем Голом.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
03:19 Газизов: «„Уфа“ подписала долгосрочный контракт с Беленовым» 2
Вчера
14:15 Официально «Амкар» и Гол продлили сотрудничество 9
14:09 Слухи «Интер» предложил Перишичу новый контракт 7
09:17 «Реал» продлит контракт с Рамосом 30
25 июня 2017
22:22 Официально «Труа» продлил контракт с 40-летним полузащитником Ниве 4
20:58 Официально Балотелли остается в «Ницце» 15
24 июня 2017
19:40 Официально «Томь» продлила сотрудничество с Салахутдиновым и Митеревым 1
17:44 Слухи Куртуа требует у боссов «Челси» увеличить ему оклад с 90 до 200 тысяч фунтов неделю 10
11:35 Официально Фото «Вердер» продлил сотрудничество с 37-летним голкипером Дробны 1
08:50 Официально Марко Капуано продлил контракт с «Кальяри» 0
все материалы по этой теме
Турниры