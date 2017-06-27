Зайцев продлил контракт с «Амкаром»

«Амкар» продлил контракт с защитником Николаем Зайцевым.

Новый трудовой договор между сторонами рассчитан до 2020 года.

Исполнительный директор клуба Денис Маслов прокомментировал продление сотрудничества с 28-летним футболистом:

«Коля – из тех людей, без кого просто не представить нынешний „Амкар“. И в той же самой степени он не представляет себя без „Амкара“. Надеюсь, у Зайцева впереди много хороших матчей за нашу команду, а у тренеров и руководителей клуба – минимум головной боли за наш центр обороны. Николай не случайно показывает свой лучший футбол за всю карьеру именно в Перми. Он встретил в Перми будущую супругу, а ныне маму его сына. Про таких людей, как Зайцев, говорят – надежен и на поле, и в жизни».

Ранее пермяки продлили контракт с полузащитником Янушем Голом.