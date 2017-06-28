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Кэткарт продлил контракт с «Уотфордом»
Сегодня, 12:53 | Источник: ФК "Уотфорд" | Редакция: Дмитрий Кристя
Центральный защитник «Уотфорда» Крэйг Кэткарт продлил контракт с клубом. Новое соглашение 28-летнего игрока рассчитано еще на 4 года.
Кэткарт выступает за «шершней» с 2014 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 15 матчей и отметился одной результативной передачей.
Ранее «Уотфорд» подписал полузащитника «Дерби Каунти» Уилла Хьюза.
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