Кэткарт продлил контракт с «Уотфордом»

Центральный защитник «Уотфорда» Крэйг Кэткарт продлил контракт с клубом. Новое соглашение 28-летнего игрока рассчитано еще на 4 года.

Кэткарт выступает за «шершней» с 2014 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 15 матчей и отметился одной результативной передачей.

Ранее «Уотфорд» подписал полузащитника «Дерби Каунти» Уилла Хьюза.