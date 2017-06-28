Аленья продлил контракт с «Барселоной»

Талантливый полузащитник «Барселоны Б» Карлос Аленья продлил контракт с клубом. Новое соглашение 19-летнего игрока рассчитано на 3 года. Договор автоматически продлится еще на 2 сезона, если Аленья будет переведен в главную команду, а сумма отступных за игрока в таком случае составит 75 млн евро.

В прошлом сезоне Аленья был ключевым игроком в «Барселоне Б», а также забил важный гол в матче Кубка Испании с «Эркулесом» за основную команду каталонцев.