Гвинейский продлил контракт с «Томью»

Полузащитник «Томи» Никита Гвинейский продлил контракт с клубом. 18-летний хавбек продлил соглашение на три года. Гвинейский ездил на просмотр в «Спартак-2», однако в итоге остался в «Томи».

Ранее томичи продлили контракты с рядом других молодых игроков.