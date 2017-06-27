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Гвинейский продлил контракт с «Томью»
Сегодня, 19:29 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Томи» Никита Гвинейский продлил контракт с клубом. 18-летний хавбек продлил соглашение на три года. Гвинейский ездил на просмотр в «Спартак-2», однако в итоге остался в «Томи».
Ранее томичи продлили контракты с рядом других молодых игроков.
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