Рейтинг@Mail.ru

Петкович в «Спартаке» будет получить 700 тысяч евро

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, Спартак М, Петкович Марко
Сегодня, 19:55 | Источник: Mozzartsport.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Новичок «Спартака» Марко Петкович будет зарабатывать в московской команде 700 тысяч евро в год. Напомним, что футболист перешел в «Спартак» на правах свободного агента. 

Предположительно, срок договора рассчитан на два года.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:34
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:23
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:02
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:00
, чтобы видеть комментарии
  6
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Станислав Горин
Пять трансферов для «Спартака» Карреры
«Соккер.ру» оценивает трансферные цели «красно-белых». Каррера бережет бюджет в надежде на Смолова, но не только Федор готов сыграть с «ромбиком» на груди.
Комментариев: 25
05:15 Чернов: «Возрастным защитникам ЦСКА может понадобиться помощь молодёжи» 21
Вчера
17:24 «Сибирь» пополнила заявку 12 игроками 4
Александр Чистяков
7 россиян, которые зачахли в «Зените»
Разговором об удачных российских подписаниях «Зенита» тема не раскрыта. «Соккер.ру» приводит негативные примеры: кто сгинул в запасе питерцев, попав в золотую клетку?
Комментариев: 57
29 июня 2017
Александр Ярёменко
Выздоровление сборной
Устали критиковать сборную России? А вот блогер «Сокер.ру» Александр Ярёменко отмечает положительную динамику в игре национальной команды и видит свет в конце тоннеля.
Комментариев: 1
04:54 Юрченко: «Почему не сложились отношения с Григоряном? Люди всё прекрасно видят» 8
28 июня 2017
23:54 ЦСКА предоставил недельный отпуск Васину и Головину 29
20:27 Артем Ребров: «Про чемпионство давно забыли» 23
13:33 Полоз: «Очень рад, что попал в такой великий клуб» 61
10:58 Портнягин хочет обрести второе дыхание в «Урале» 8
все материалы по этой теме
Турниры