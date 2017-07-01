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Петкович в «Спартаке» будет получить 700 тысяч евро
Сегодня, 19:55 | Источник: Mozzartsport.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Новичок «Спартака» Марко Петкович будет зарабатывать в московской команде 700 тысяч евро в год. Напомним, что футболист перешел в «Спартак» на правах свободного агента.
Предположительно, срок договора рассчитан на два года.
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