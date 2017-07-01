Защитник «Црвены Звезды» Петкович стал игроком «Спартака»

Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович прошел медосмотр в «Спартаке» и подписал контракт с московским клубом. 24-летний футболист уже прибыл в австрийский Филлах, в отель «Вармбадерхоф», в котором базируется команда на летнем зарубежном сборе.

Сроки соглашения не сообщаются, но по неофициальным данным контракт игрока рассчитан на два года.