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Защитник «Црвены Звезды» Петкович стал игроком «Спартака»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Спартак М, Црвена Звезда, Петкович Марко
Сегодня, 16:43 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Роман Мельник
Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович прошел медосмотр в «Спартаке» и подписал контракт с московским клубом. 24-летний футболист уже прибыл в австрийский Филлах, в отель «Вармбадерхоф», в котором базируется команда на летнем зарубежном сборе.
Сроки соглашения не сообщаются, но по неофициальным данным контракт игрока рассчитан на два года.
Марко Петкович прибыл в расположение «Спартака»🔴⚪️
▶️Подробности: https://t.co/50btFkzCCi pic.twitter.com/XdeSTNtcMC
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 июля 2017 г.
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Пошла жара.
А у быстроногих наших армейцев грошей нема.
Они теперь не игроков покупают, а хроники давно минувших лет коллекционируют.
А по поводу посещаемости,я как то тут приводил статистику,что вестибюль станции метро Спартак вмещает 8000 человек.Так что можно смело там проводить дерби цска - Локомотив)
То то я смотрю,к Гинеру очередь выстроилась из суперзвезд,желающих защищать аббревиатурный,картонный клуб)).
Добро пожаловать!Сербы традиционно хорошо приживаются в России и в Спартаке!Еще и из Црвены Звезды!Будет лошадям и болотным кости массировать.
но я уважаю их ,а вас ..)) уважал когда Красич играл
Сербы - хорошие ребята, думаю, адаптация не нужна будет в России.
Посмотрим, как Марко проявит себя в Спартаке. Удачи!
https://www.youtube.com/watch?v=gybE2idSdDU