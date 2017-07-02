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Паредес прибыл в расположение «Зенита»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, Зенит, Паредес Леандро
Сегодня, 08:45 | Источник: Твиттер ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Новичок «Зенита» Леандро Паредес уже прибыл в расположение своей новой команды, которая сейчас находится на сборе в Австрии.

Напомним, что накануне 23-летний полузащитник, чей трансфер обошелся «сине-бело-голубым» в 23 млн евро, сменил «Рому» на «Зенит», заключив с питерским клубом четырехлетнее трудовое соглашение.

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