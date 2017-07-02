Паредес прибыл в расположение «Зенита»

Новичок «Зенита» Леандро Паредес уже прибыл в расположение своей новой команды, которая сейчас находится на сборе в Австрии.

Напомним, что накануне 23-летний полузащитник, чей трансфер обошелся «сине-бело-голубым» в 23 млн евро, сменил «Рому» на «Зенит», заключив с питерским клубом четырехлетнее трудовое соглашение.