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Паредес - игрок «Зенита»
Сегодня, 18:43 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Зенит» объявил о переходе полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса. Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на 4 года. Аргентинец выступает на позициях центрального и опорного полузащитника. В прошлом сезоне он в 27 матчах Серии А забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Сумма трансфера составила 23 млн евро плюс 4 млн «Рома» может получить в качестве бонусов.
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Не знаю на сколько способен ли Иван на реанимирование после Луческу.....будем надеятся.
Я ещё полтора года назад говорил берите Чорлуку....не послушали...
Сейчас Макса Карпова на сборах наигрывают на эту позицию...может у Манчини выстрелит ??
Ты помнишь самый дорогой трансфер Спартака за последние 5-7 лет ?
Да и потом , вы ещё можете 30 млн за Смолова отдать.
Я имел в виду за ОДНОГО игрока.
Если бы Федун так же мог платить - у нас бы уже 2-3 футболиста за 20-30 млн на сборе были. Но нет.
Сколько угодно заниматься питерской бухгалтерией....
Завидовать,обзывать,оскорблять,злословить.....
НО ДУМАЮ ВСЕ АДЕКВАТЫ ПОНИМАЮТ - К НАМ ПРИЕХАЛ СИЛЬНЫЙ ИГРОК.......
Добро пожаловать и удачи,Леандро !!!!!!!!
Лимит...лимит и ещё раз лимит(((
В центре намечается лютая южноамериканская связка : Жулик - Нобоа - Передес,но все это в ущерб другим позициям. На фоне этого ой как нужен Новосельцев в центре защиты.
Почему Васина не купить бы ) он же из нашей "Смены".
Макс, свои деньги считать надо. Приветствую!
Началось.....ждём остальных...
Удачи в следующих знаковых трансферах......
Сильней той команды что создадут Сарсания и Манчини ещё не было в этом веке.....на этой территории...я так думаю....
23 млн за игрока сборной Аргентины - очень хороший трансфер провернул Зенит.