Паредес - игрок «Зенита»

«Зенит» объявил о переходе полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса. Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на 4 года. Аргентинец выступает на позициях центрального и опорного полузащитника. В прошлом сезоне он в 27 матчах Серии А забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Сумма трансфера составила 23 млн евро плюс 4 млн «Рома» может получить в качестве бонусов.