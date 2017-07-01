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Паредес - игрок «Зенита»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Зенит, Рома, Паредес Леандро
Сегодня, 18:43 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Зенит» объявил о переходе полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса. Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на 4 года. Аргентинец выступает на позициях центрального и опорного полузащитника. В прошлом сезоне он в 27 матчах Серии А забил 3 гола и сделал 1 ассист. 

Сумма трансфера составила 23 млн евро плюс 4 млн «Рома» может получить в качестве бонусов.

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