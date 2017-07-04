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Мусса Думбия отсутствует на втором сборе «Ростова» из-за проблем с визой

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: легионеры, Ростов, Думбия Мусса
Сегодня, 07:59 | Источник: Donnews.ru | Редакция: Павел Молочный

Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский сообщил, что полузащитник команды Мусса Думбия, пропустивший первый сбор жёлто-синих из-за игр за сборную Мали, отсутствует и на втором сборе в Австрии из-за проблем с визой:

«У Думбия есть проблемы с визой. Если он не успеет решить вопросы до конца сборов, то присоединится к команде в Ростове».

Напомним, вчера ростовский клуб в товарищеском матче одолел чешский клуб «Млада Болеслав» (3:1).

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