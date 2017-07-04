Мусса Думбия отсутствует на втором сборе «Ростова» из-за проблем с визой

Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский сообщил, что полузащитник команды Мусса Думбия, пропустивший первый сбор жёлто-синих из-за игр за сборную Мали, отсутствует и на втором сборе в Австрии из-за проблем с визой:

«У Думбия есть проблемы с визой. Если он не успеет решить вопросы до конца сборов, то присоединится к команде в Ростове».

Напомним, вчера ростовский клуб в товарищеском матче одолел чешский клуб «Млада Болеслав» (3:1).