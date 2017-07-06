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Сарсания подтвердил интерес «Бордо» к Хави Гарсии
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Бордо, Сарсания Константин , Гарсия Хавьер
Сегодня, 04:49 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил информацию о том, что «Бордо» хочет арендовать полузащитника сине-бело-голубых Хави Гарсию:
«Клуб обратился к нам с предложением о годичной аренде игрока. Мы пока не говорили ни с игроком, ни с его агентом».
Сам испанский полузащитник ранее заявил, что не думает об уходе из «Зенита» и хочет продолжать играть за российский клуб.
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