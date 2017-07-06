Сарсания подтвердил интерес «Бордо» к Хави Гарсии

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил информацию о том, что «Бордо» хочет арендовать полузащитника сине-бело-голубых Хави Гарсию:

«Клуб обратился к нам с предложением о годичной аренде игрока. Мы пока не говорили ни с игроком, ни с его агентом».

Сам испанский полузащитник ранее заявил, что не думает об уходе из «Зенита» и хочет продолжать играть за российский клуб.