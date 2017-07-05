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Канунников: «„Спартак“? На данный момент я игрок „Рубина“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Рубин, Канунников Максим
Сегодня, 13:12 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Рубина» Максим Канунников прокомментировал слухи об интересе к его персоне со стороны «Спартака».

«Могу сказать одно. Я уже пятый день нахожусь в Австрии в расположении „Рубина“. На данный момент я игрок казанской команды. Сейчас это то, что нужно знать всем. Мне очень нравится работать с Курбаном Бекиевичем».

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