Канунников: «„Спартак“? На данный момент я игрок „Рубина“»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников прокомментировал слухи об интересе к его персоне со стороны «Спартака».

«Могу сказать одно. Я уже пятый день нахожусь в Австрии в расположении „Рубина“. На данный момент я игрок казанской команды. Сейчас это то, что нужно знать всем. Мне очень нравится работать с Курбаном Бекиевичем».