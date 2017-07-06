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«Спортинг» отказал «Зениту» в продаже форварда Алана Руиса за € 20 млн
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Спортинг, Ньюкасл, Руис Алан
Сегодня, 02:53 | Источник: dn.pt | Редакция: Павел Молочный
Лиссабонский «Спортинг» отклонил предложение «Зенита» в размер € 20 млн за форварда Алана Руиса, утверждает источник. Отмечается, что португальский клуб хочет получить за 23-летнего футболиста € 30 млн.
Аргентинский нападающий в сезоне 2016/17 принял участие в 23 матчах чемпионата Португалии, забил 6 мячей и отдал 3 голевых передачи. Источник сообщает, что в услугах Руиса также заинтересован «Ньюкасл».
Напомним, сейчас «Зенит» ведёт переговоры с «Бока Хуниорс» о приобретении нападающего Кристиана Павона.
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