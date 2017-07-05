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Бабаев: «„Арсенал“ не делал предложений по Головину»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Арсенал, Бабаев Роман , Головин Александр
Сегодня, 15:48 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интерес лондонского «Арсенала» к полузащитнику «армейцев» Александру Головину.

«Нет, в ЦСКА не поступало никакого предложения от „Арсенала“ по Головину. Допускаю, что скауты лондонского клуба просматривали Александра на Кубке Конфедераций. Саша был одним из лучших в составе нашей сборной. Я уверен, что у него все еще впереди. Мы спокойно относимся к этой информации, и Саша в том числе.

Что будем делать, если предложение поступит? Все будет зависеть от очень многих факторов. Самого предложения, позиции Саши. Но очевидно, что когда команды калибра лондонского „Арсенала“ предлагают футболисту контракт, к этому нужно отнестись максимально ответственно».

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