Бабаев: «„Арсенал“ не делал предложений по Головину»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интерес лондонского «Арсенала» к полузащитнику «армейцев» Александру Головину.

«Нет, в ЦСКА не поступало никакого предложения от „Арсенала“ по Головину. Допускаю, что скауты лондонского клуба просматривали Александра на Кубке Конфедераций. Саша был одним из лучших в составе нашей сборной. Я уверен, что у него все еще впереди. Мы спокойно относимся к этой информации, и Саша в том числе.

Что будем делать, если предложение поступит? Все будет зависеть от очень многих факторов. Самого предложения, позиции Саши. Но очевидно, что когда команды калибра лондонского „Арсенала“ предлагают футболисту контракт, к этому нужно отнестись максимально ответственно».