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Бабаев: «„Арсенал“ не делал предложений по Головину»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Арсенал, Бабаев Роман , Головин Александр
Сегодня, 15:48 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интерес лондонского «Арсенала» к полузащитнику «армейцев» Александру Головину.
«Нет, в ЦСКА не поступало никакого предложения от „Арсенала“ по Головину. Допускаю, что скауты лондонского клуба просматривали Александра на Кубке Конфедераций. Саша был одним из лучших в составе нашей сборной. Я уверен, что у него все еще впереди. Мы спокойно относимся к этой информации, и Саша в том числе.
Что будем делать, если предложение поступит? Все будет зависеть от очень многих факторов. Самого предложения, позиции Саши. Но очевидно, что когда команды калибра лондонского „Арсенала“ предлагают футболисту контракт, к этому нужно отнестись максимально ответственно».
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Зоран,прости !
У нас не все такие,как эти !
Обидно за Зорана !
Никому он не нужен,так и будет всю жисть игоряна рекорды наблюдать ))
Да ну, сразу ясно было, что утка. Конечно надеюсь что в будущем Санек перейдет в большую 5ку чемпионатов, но.. Ребят надо сразу отдавать (до 18-19 лет) в иностранные чемпионаты(в голландию, португалию) что бы они там учились по Европей системе и уже те кто действительно талантлив переходил в большие клубы.
У нас просто футболисты которым от 20 лет и которых считают талантами начинают петь дифирамбы и платить кучу бабла и желание уехать за бугор у них пропадает и получается этакий Кокорин..