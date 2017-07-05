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Хави Гарсия согласился перейти в «Бордо» на правах аренды
Сегодня, 22:56 | Источник: madeinfoot.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации французских СМИ, полузащитник «Зенита» Хавьер Гарсия не против продолжить карьеру в «Бордо».
По слухам, 30-летний испанец дал добро на свой переход во французский клуб на правах аренды.
Клубам осталось согласовать вопрос с зарплатой игрока, так как жирондинцы не готовы платить Гарсии 800 тысяч евро в месяц. Вероятно, каждая из сторон будет платить футболисту половину от этой суммы.
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в год 9,6 миллионов.
достойные в Зените зарплаты.
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