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Хави Гарсия согласился перейти в «Бордо» на правах аренды

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Бордо, Зенит, Гарсия Хавьер
Сегодня, 22:56 | Источник: madeinfoot.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации французских СМИ, полузащитник «Зенита» Хавьер Гарсия не против продолжить карьеру в «Бордо».

По слухам, 30-летний испанец дал добро на свой переход во французский клуб на правах аренды.

Клубам осталось согласовать вопрос с зарплатой игрока, так как жирондинцы не готовы платить Гарсии 800 тысяч евро в месяц. Вероятно, каждая из сторон будет платить футболисту половину от этой суммы.

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