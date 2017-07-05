Хави Гарсия согласился перейти в «Бордо» на правах аренды

По информации французских СМИ, полузащитник «Зенита» Хавьер Гарсия не против продолжить карьеру в «Бордо».

По слухам, 30-летний испанец дал добро на свой переход во французский клуб на правах аренды.

Клубам осталось согласовать вопрос с зарплатой игрока, так как жирондинцы не готовы платить Гарсии 800 тысяч евро в месяц. Вероятно, каждая из сторон будет платить футболисту половину от этой суммы.