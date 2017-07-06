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Сарсания: «„Зенит“ не ведёт переговоров по Смолову»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Краснодар, Сарсания Константин , Дзюба Артём, Кокорин Александр, Смолов Федор
Сегодня, 09:36 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг слухи о том, что его клуб может подписать форварда «Краснодара» Федора Смолова, отдав взамен Александра Кокорина или Артема Дзюбу.

«Никакой почвы под этим нет, все это из области слухов. Конечно, нам всегда интересны хорошие игроки, но сейчас мы совершенно точно не ведем никаких переговоров и не рассматриваем вариантов обмена. Уход Дзюбы и Кокорина? Такой вариант мы не рассматриваем».

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