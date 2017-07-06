Нилмар подпишет контракт с «Сантосом»

Бывший нападающий «Лиона» и «Вильярреала» Нилмар вернется в Бразилию. 32-летний форвард, которым ранее интересовался «Коринтианс», подпишет контракт с «Сантосом». Соглашение будет рассчитано на полтора года. Два последних сезона Нилмар отыграл в ОАЭ за «Аль-Наср», который покидает после окончания контракта свободным агентом.