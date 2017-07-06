30
Нилмар подпишет контракт с «Сантосом»
Сегодня, 11:37 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Бывший нападающий «Лиона» и «Вильярреала» Нилмар вернется в Бразилию. 32-летний форвард, которым ранее интересовался «Коринтианс», подпишет контракт с «Сантосом». Соглашение будет рассчитано на полтора года. Два последних сезона Нилмар отыграл в ОАЭ за «Аль-Наср», который покидает после окончания контракта свободным агентом.
Другие материалы по теме:
10:46 Официально Де Гузман перешёл в «Айнтрахт» 1
Станислав Горин
Венгер поставил трансферный рекорд, но сможет форвард из Франции выйти из тени в АПЛ? «Соккер.ру» знает ответ – говорим о стиле Ляказетта и его перспективах.
08:33 Официально «Эвертон» подписал 19-летнего французского форварда 0
07:16 Официально Фото Племянник Зеедорфа заключил контракт с «Инвернессом» 7
06:41 Официально «Интер» подписал 18-летнего датского форварда Одгора 1
03:25 Официально «Нант» арендовал 20-летнего защитника «Порту» Авазьема 0
00:11 Официально Фото Голкипер ПСВ перебрался в «Витесс» 0
Вчера
23:39 Официально Фото «Анже» подписал хавбека «Бастии» 5
23:37 Официально «Интер» приобрел 18-летнего хавбека «Виртус Энтеллы» 0
60
Или войдите через