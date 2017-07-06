Племянник Зеедорфа заключил контракт с «Инвернессом»

Голландский защитник Коллин Зеедорф заключил двухлетний контракт с «Инвернессом». Племянник бывшего игрока «Милана», «Интера» и «Реала» Кларенса Зеедорфа перешёл в шотландский клуб в статусе свободного агента. Последней командой 22-летнего футболиста был «Ваалвейк». Следующий сезон новый клуб Коллина проведёт в шотландском Чемпионшипе.

Напомним, Кларенс Зеедорф был в числе кандидатов на пост главного тренера «Аякса», который в итоге занял Марсел Кайзер.