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Племянник Зеедорфа заключил контракт с «Инвернессом»
Соккер.Ру // Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Инвернесс, Ваалвейк, Зеедорф Коллин, Зеедорф Кларенс
Сегодня, 07:16 | Источник: Твиттер ФК "Инвернесс" | Редакция: Павел Молочный
Голландский защитник Коллин Зеедорф заключил двухлетний контракт с «Инвернессом». Племянник бывшего игрока «Милана», «Интера» и «Реала» Кларенса Зеедорфа перешёл в шотландский клуб в статусе свободного агента. Последней командой 22-летнего футболиста был «Ваалвейк». Следующий сезон новый клуб Коллина проведёт в шотландском Чемпионшипе.
Напомним, Кларенс Зеедорф был в числе кандидатов на пост главного тренера «Аякса», который в итоге занял Марсел Кайзер.
Delighted to announce our 4th summer signing....Collin Seedorf #WelcomeSeedorf pic.twitter.com/mWk2si75b2
— Official ICTFC (@ICTFC) 5 июля 2017 г.
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