30
«Малага» заменила Камени на Хименеса
Сегодня, 08:28 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
«Малага» нашла замену ушедшему в «Фенербахче» вратарю Карлосу Камени. Испанский клуб объявил о подписании контракта с бывшим голкипером «Бенфики» Роберто Хименесом. В прошлом сезоне 31-летний вратарь играл за «Эспаньол».
Другие материалы по теме:
08:33 Официально «Эвертон» подписал 19-летнего французского форварда 0
07:16 Официально Фото Племянник Зеедорфа заключил контракт с «Инвернессом» 5
06:41 Официально «Интер» подписал 18-летнего датского форварда Одгора 1
03:25 Официально «Нант» арендовал 20-летнего защитника «Порту» Авазьема 0
00:11 Официально Фото Голкипер ПСВ перебрался в «Витесс» 0
Вчера
23:39 Официально Фото «Анже» подписал хавбека «Бастии» 3
23:37 Официально «Интер» приобрел 18-летнего хавбека «Виртус Энтеллы» 0
23:23 Официально Пиенар подписал контракт с клубом из ЮАР 5
20:51 Официально Фото «Хаддерсфилд» подписал Скотта Мэлоуна из «Фулхэма» 3
60
Или войдите через