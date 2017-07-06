«Малага» заменила Камени на Хименеса

«Малага» нашла замену ушедшему в «Фенербахче» вратарю Карлосу Камени. Испанский клуб объявил о подписании контракта с бывшим голкипером «Бенфики» Роберто Хименесом. В прошлом сезоне 31-летний вратарь играл за «Эспаньол».