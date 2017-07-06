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«Эвертон» подписал 19-летнего французского форварда
Сегодня, 08:33 | Источник: ФК "Эвертон" | Редакция: Сергей Иванов
Французский нападающий Борис Матис перешел в «Эвертон». Английский клуб объявил о подписании с 19-летним игроком контракта на два сезона. Поначалу он будет заниматься с резервистами «Эвертона». Матис является воспитанником «Лиона», а последние два сезона провел в «Метце».
Ранее «Эвертон» подписал защитника Майкла Кина.
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