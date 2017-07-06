«Интер» подписал 18-летнего датского форварда Одгора

Миланский «Интер» объявил о подписании контракта с нападающим из «Люнгбю» Йенсом Одгором. Соглашение с 18-летним датчанином рассчитано до лета 2021 года.

В сезоне 2016/17 Одгор забил 3 мяча в 16 матчах чемпионата Дании за «Люнгбю».

Напомним, в миланский клуб также перешёл 18-летний полузащитник «Виртус Энтеллы» Николо Дзаньоло.