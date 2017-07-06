Рейтинг@Mail.ru

«Интер» подписал 18-летнего датского форварда Одгора

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Интер, Люнгбю, Одгор Йенс
Сегодня, 06:41 | Источник: ФК "Интер" | Редакция: Павел Молочный

Миланский «Интер» объявил о подписании контракта с нападающим из «Люнгбю» Йенсом Одгором. Соглашение с 18-летним датчанином рассчитано до лета 2021 года.

В сезоне 2016/17 Одгор забил 3 мяча в 16 матчах чемпионата Дании за «Люнгбю».

Напомним, в миланский клуб также перешёл 18-летний полузащитник «Виртус Энтеллы» Николо Дзаньоло.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
03:25 Официально «Нант» арендовал 20-летнего защитника «Порту» Авазьема 0
00:11 Официально Фото Голкипер ПСВ перебрался в «Витесс» 0
Вчера
23:39 Официально Фото «Анже» подписал хавбека «Бастии» 2
23:37 Официально «Интер» приобрел 18-летнего хавбека «Виртус Энтеллы» 0
23:23 Официально Пиенар подписал контракт с клубом из ЮАР 5
21:22 «Милан» отдаст за Конти 24 млн евро и Пессину 14
20:51 Официально Фото «Хаддерсфилд» подписал Скотта Мэлоуна из «Фулхэма» 3
20:51 «Арсенал» заплатил за Ляказетта 60 миллионов евро 16
20:43 Официально «Фенербахче» объявил о трансфере Камени 0
19:58 Венгер: «У Ляказетта сильный характер» 1
все материалы по этой теме
Турниры