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«Интер» подписал 18-летнего датского форварда Одгора
Сегодня, 06:41 | Источник: ФК "Интер" | Редакция: Павел Молочный
Миланский «Интер» объявил о подписании контракта с нападающим из «Люнгбю» Йенсом Одгором. Соглашение с 18-летним датчанином рассчитано до лета 2021 года.
В сезоне 2016/17 Одгор забил 3 мяча в 16 матчах чемпионата Дании за «Люнгбю».
Напомним, в миланский клуб также перешёл 18-летний полузащитник «Виртус Энтеллы» Николо Дзаньоло.
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