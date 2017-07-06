Де Гузман перешёл в «Айнтрахт»

Франкфуртский «Айнтрахт» объявил о подписании контракта с полузащитником Джонатаном де Гузманом. 29-летний голландец заключил соглашение на три года. Де Гузман принадлежал «Наполи», однако последними его командами были «Карпи» и «Кьево», где он играл на правах аренды.