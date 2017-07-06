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Де Гузман перешёл в «Айнтрахт»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, Айнтрахт Ф, Наполи, Де Гузман Джонатан
Сегодня, 10:46 | Источник: ФК "Айнтрахт" | Редакция: Сергей Иванов
Франкфуртский «Айнтрахт» объявил о подписании контракта с полузащитником Джонатаном де Гузманом. 29-летний голландец заключил соглашение на три года. Де Гузман принадлежал «Наполи», однако последними его командами были «Карпи» и «Кьево», где он играл на правах аренды.
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