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«СКА-Хабаровск» арендует у «Уфы» Пуцко
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: аренда игроков, Уфа, СКА-Хабаровск, Пуцко Александр
Сегодня, 22:46 | Источник: ФК "Уфа" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Уфы» сообщает о том, что защитник клуба Александр Пуцко продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске», где будет выступать на правах аренды.
Подробности арендного соглашения между клубами пока не разглашаются.
Напомним, что Пуцко перешел в «Уфу» в феврале этого года из «Спартака».
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