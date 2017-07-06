«СКА-Хабаровск» арендует у «Уфы» Пуцко

Пресс-служба «Уфы» сообщает о том, что защитник клуба Александр Пуцко продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске», где будет выступать на правах аренды.

Подробности арендного соглашения между клубами пока не разглашаются.

Напомним, что Пуцко перешел в «Уфу» в феврале этого года из «Спартака».