«Балтика» снова арендовала у «Ростова» Скопинцева

«Балтика» арендовала у «Ростова» защитника Дмитрия Скопинцева. 20-летний футболист уже представлен в качестве игрока калининградского клуба. Скопинцев уже играл в «Балтике» на правах аренды во второй части прошлого сезона.

Ранее «Балтика» подписала форварда Кирилла Погребняка.