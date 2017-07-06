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«Балтика» снова арендовала у «Ростова» Скопинцева
Сегодня, 11:46 | Источник: ФК "Балтика" | Редакция: Сергей Иванов
«Балтика» арендовала у «Ростова» защитника Дмитрия Скопинцева. 20-летний футболист уже представлен в качестве игрока калининградского клуба. Скопинцев уже играл в «Балтике» на правах аренды во второй части прошлого сезона.
Ранее «Балтика» подписала форварда Кирилла Погребняка.
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